Yeşilyurt Belediyespor'dan orta sahaya takviye

Lig ekibi Malatya Yeşilyurt Belediyespor transferde hız kesmiyor. Yeni sezonda da Ligde mücadele edecek olan turuncu yeşilliler, Tarsus İdmanyurdu takımından orta saha oyuncusu Yasin Elmas'ı kadrosuna kattı.

İç ve dış transfer çalışmalarını birlikte yürüten Malatya ekibi yeni sezonda güçlü bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Dış transferde kadrosuna önemli isimleri dahil eden Yeşilyurt Belediyespor, orta sahasına önemli ismi transfer etti. Daha önce Osmaniye, Tarsus, Orhangazi, Düzyurt gibi takımların formalarını terleten 31 yaşındaki isimle 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Turuncu yeşilli kulüpten yapılan açıklamada, “Dış transferde daha önce Tarsus İdman Yurdu, Orhangazi, Düzyurt gibi takımların formalarını giyen ön libero Yasin Elmas'ı kadromuza kattık. Şampiyonluk hedefimiz doğrulusunda kadromuzu güçlendirme çalışmalarımız devam edecek. Camiamıza hayırlı olsun” ifadelerine yer verildi.

Malatya ekibinin transfere önümüzdeki günlerde de devam edeceği ve dış transferde en az 8 daha ismi renklerine bağlayacağı belirtildi.