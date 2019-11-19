Yeşilyurt Belediyespor'dan taraftara çağrı

Hafta sonu önemli bir maça çıkacaklarını belirten İhsan Kılıç, kritik karşılaşmadan 3 puanla ayrılmak istediklerini ifade etti.

Son haftalarda hakem hatalarıyla karşı karşıya kaldıklarını belirten İhsan Kılıç, "Emeklerimiz boşa gidiyor. Son iç saha maçımızda taraftarlarımız da gördü, 4 tane net penaltımız verilmedi. Aynı şeyleri

Muğla deplasmanında da yaşadık.Teknik ekibimizi ve futbolcularımızı herşeye rağmen azminden ve üstün

mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. Önümüzdeki maçlara bakacağız artık.

Pazar günü kritik bir maça çıkacağız,Yeşiltepe 1 nolu sahada 13:00'te Batman Petrolspor'u

konuk edeceğiz. Bu önemli karşılaşmada 12.adam olarak tüm spor severleri tribünde görmek istiyoruz. Tüm Sporseverleri bu önemli maçta desteğe davet ediyoruz" diye konuştu.