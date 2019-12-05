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Yeşilyurt Belediyespor'dan taraftara çağrı

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Lig takımlarından Malatya Yeşilyurt Belediyespor'da hafta sonu oynanacak Nazilli Belediyespor maçının hazırlıkları sürürken, açıklamada bulunan Kulüp Başkanı Tahsin Yılmaz, Malatyalı futbolseverlere çağrıda bulunularak kendilerini yalnız bırakmamalarını istedi.


Alt sıralardan kurulma adına oldukça önem taşıyan bir müsabakaya çıkacaklarına vurgu yapan Yılmaz, “Pazar günü alt sıralardan kurtulma adına önemli bir maça çıkacağız. Bu hafta şansız bir mağlubiyet aldık. Göreve geldiğimiz süreçte ligin 7.haftasıyd,ı şu anda 16.haftaya girdik ve ligde 9 haftalık bu süreçte 12 puan topladık. Teknik ekip ve oyuncularımızı performans ve azimlerinden dolayı tebrik ediyorum. İç sahadaki gücümüz olan taraftarımıza bizi yalnız bırakmadığı için teşekkür ediyorum. Bu hafta da onlara büyük görev düşüyor. Belki de en kritik maçımıza çıkacağız. Devre arasına 2 hafta kaldı. 2 haftada 6 puanla devreyi tamamlamak istiyoruz. 8 Aralık Pazar günü 13:00'de kendi sahamızda üst sıralarda yer alan Nazilli Belediyespor'u ağırlayacağız. Bu zorlu maçta tüm sporseverleri tribüne davet ederek takımımızı yalnız bırakmamalarını istiyoruz” diye konuştu.

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