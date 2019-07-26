Yeşilyurt Belediyespor'un hazırlık maçı takvimi belli oldu

Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum Palandöken'de sürdüren Yeşilyurt Belediyespor'da hazırlık maçı programı belli oldu.

Teknik direktör Hayati Palancı nezaretinde Palandöken'de kamp yapan turuncu yeşilli ekipte çalışmalar tüm hızıyla sürerken kampta oynanacak hazırlık maçlarının programı netleşti.

Yeşilyurt Belediyespor Palandöken kampı çerçevesinde ilk olarak 29 Temmuz Pazartesi günü 3. Lig ekibi Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.

Turuncu yeşilliler 31 Temmuz Çarşamba günü ise 2. Lig ekibi Bayburt Özel İdare ile bir hazırlık müsabakası yapacak.

Takımdaki son durumla ile ilgili açıklamada bulunan sportif direktör Burak Acil, çalışmalarının verimli bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Kamp kadrosunun fazlalığından dolayı ideal sayıyı yakalamak için gönderecekleri isimleri belirlediklerini kaydeden Acil, “Palandöken kampımız devam ediyor. Burada oldukça verimli bir çalışma ortamımız var. Kadromuzun fazlalığından dolayı ideal sayıyı bulmak için hocamızın raporu doğrultusunda göndereceğimiz isimleri belirledik. Bu arada oynayacağımız hazırlık maçlarının programı da netleşti. 29 Temmuz'da karaköprü, 31 Mart'ta ise Bayburt Özel idare hazırlık maçı oynayacağız” diye konuştu.