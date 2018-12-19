Yeşilyurt Belediyespor'un ilk yarı performansı

Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Malatya Yeşilyurt Belediyespor ligin ilk yarısını 31 puanla ikinci sırada tamamladı.

BAL'da ilk yarının tamamlanmasının ardından takımlar ikinci yarı için transfer çalışmalarına başladı. 2.Grup'ta bu sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Malatya Yeşilyurt Belediyespor, oynadığı 13 karşılaşmada 10 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet ile 31 puan topladı ve lider Şarkışla Belediyespor'un 4 puan gerisinde ikinci sırada yer aldı.

Grup'ta 13 karşılaşmada rakip ağları 24 kez havalandıran, kalesinde ise 6 gol gören turuncu yeşilliler, devre arasına Ulalar Belediyesi Gençlik ve Spor karşısında aldığı 1-0'lık galibiyetle girdi.

Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, takımı verdiği mücadeleden dolayı tebrik etti.

Çınar, takımın mücadelesinden memnun olduklarını belirterek, “İnşallah performansları aynı şekilde, aynı tempoda, aynı güçte, aynı heyecanla devam eder. Takımın 4 maçını takip ettim. Geldiğim 4 maçta da takım gol attı. Ulalar Belediyesi Gençlik ve Spor maçında gol biraz geç geldi ama inşallah bundan sonra böyle olmaz. Yönetim, teknik heyet ve futbolcularımızı verdikleri mücadeleden dolayı tebrik ediyorum” diye konuştu.