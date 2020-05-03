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Yeşilyurt Belediyespor'un kamp programı

TFF 3.

Lig 3. Grup ekiplerinden Malatya Yeşilyurt Belediyespor olası lige dönüş durumuna karşı kamp programını netleştirdi.


Turuncu yeşilli takımın mayısın ikinci haftası için toplanma planları yaptığı belirtildi. Lig devam ederken alt sıralardan kurtulma adına önem taşıyan karşılaşmalarda arka arkaya puanlar alarak düşme hattının dışına çıkmayı başaran Malatya ekibinin futbolcularına mayıs ayının ikinci haftası için toplanılması haberi gönderdiği ifade ediliyor. Ligin ilk yarısını 15 puanla tamamlayan turuncu yeşilliler, 28.haftasının ardından virüs nedeniyle ara verilen ligde 15 puan daha toplayarak bitime 6 hafta kala 30 puanla büyük avantaj elde etmişti.


Ligde kalma mücadelesinde kalan haftalar için en az 10 puan hedefleyen Malatya ekibi, bu hedefini gerçekleştireceğine inanıyor.

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