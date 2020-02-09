Yeşilyurt Belediyespor'un maçına kar engeli

Malatya Yeşilyurt Belediyespor'un TFF 3.Lig 3.Grup'un 22. haftasında Pazarspor ile deplasmanda oynayacağı müsabaka yoğun kar yağışı kaynaklı olumsuz saha koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Grubunda 21 puanla son sırada bulunan ve ligde kalma adına kritik müsabakalara çıkan Malatya Yeşilyurt Belediyespor, Pazarspor ile ligin 22.haftasında oynayacağı müsabakası için gittiği Rize'de olumsuz hava koşullarından dolayı sahaya çıkamadı.

Uzun ve tehlikeli bir yolculuk sonrası Pazar'a ulaşan Malatya temsilcisi, maçın hakemi Reşat Onur Coşkunses'in saha koşullarını gerekçe gösterip 'ileri tarihe ertleme' bilgilendirmesi sonucu maçı oynamadan Malatya'ya geri döndü.

Pazarspor - Malatya Yeşilyurt Belediyespor karşılaşmasının önümüzdeki hafta oynatılmasının planlandığı belirtildi.