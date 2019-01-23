Yeşilyurt Belediyespor'un şampiyonluk hesapları

Grup takımlarından Malatya Yeşilyurt Belediyespor'un Teknik Direktörü Hayati Palancı, işlerini doğru bir şekilde yaparak, sezon sonunda mutlu sona ulaşmak istediklerini söyledi.

Geçtiğimiz hafta sonunda BAL'ın Malatya derbisi olarak adlandırılan maçta Pütürge Belediyespor'u 4-0 yenen takımın hocası Palancı, sezon sonu gülen taraf olmak istediklerini ifade ederek, “Bizim işimiz zor bir iş. Zor gitsin ama sezon sonu gülen biz olalım. Rakipler takım yaparken, Şarkışla Belediyespor'un bu kadar iyi gideceği hiçbir takımın kafasında yoktu. Türkiye'de 11 gurup var. Bizim puanımızdaki takımlar gruplarında lider ama biz ikinciyiz. Böyle de bir şansızlığımız oldu. Ama diyorum zor gitsin, sonu iyi olsun. Şampiyon olan taraf biz olalım” dedi.

Hedefli takımların zorluklara göğüs gerdiği sürece hedefine ulaşabildiğini dile getiren Palancı, “Bizim zorluklardan yana bir sıkıntımız yok. Süper Lig'de dört büyükler olarak anılan takımlar şampiyonluk için kadro kuruyorlar ama içlerinden bir tanesi şampiyon oluyor. Bu onları o zorluklardan geçme ya da para harcamama gibi bir zihniyetin içerisine asla itmiyor. Bu işin sonunda söylemek, ağzıma bile almak istemiyorum ama üzülen bir taraf olacak. Biz işimizi doğru yaptığımız sürece de istiyoruz ki biz sevinen taraf olalım. Çünkü burada önümüzdeki sene için proje yapa bir belediye takımı var. Bende çalışmaktan çok mutlu olduğum bir kulübe sahibim. Doğru işler yaparak gideceğiz, inşallah sonunda gülen biz oluruz” şeklinde konuştu.

Tecrübeli çalıştırıcı, moral ve motivasyonlarının yerinde olduğunu belirterek, “Hiçbir sıkıntımız yok. Bu işlerde biraz sakatlıklar olabiliyor ama bizim öyle bir şeyimizde yok. Devre arasında da 5 oyuncuyu kadromuza takviye ettik. Gönderdiğimiz arkadaşlar oldu. O yönde de emin adımlarla gidiyoruz. Bir arkadaşımız kamp görmeden katıldı. Tabi ki idman seviyesi diğerlerine göre daha geride ama onu da hazırlayacağız. Maç maç hazırlayarak gitmek zorundayız çünkü vaktimiz çok az, 11 haftamız kaldı. Onu da bir iki hafta içerisinde toparlarız” ifadelerini kullandı.

Geride kalan haftada Malatya'nın iki kardeş takımının karşı karşıya geldiğini anımsatan Palancı, “Pazar günü maçtan sonra hiç istemediğimiz olaylar oldu. Onlar da bizim kardeşlerimiz. Hedefli olan takım biz olunca bir şeyler insanlara zor gelebilir ama şunu unutmasınlar, biz bu takımı hedefte tuttuğumuz sürece hatta 3.Lig'e çıkardığımız sürece çok daha büyük bir kulüp haline gelecek. Malatya'nın isteklerine cevap verebilecek bir kulüp haline gelmiş olacak. Bizim bütün isteğimiz ve çalışmamız bu. Ben burada kalıcı değilim. Hiçbir insan futbol kulüplerinden kalıcı değildir. Burada olduğum sürece doğruları yapıp, bu şehre profesyonel bir takım kazandırırsak, buradaki bir antrenör arkadaşımızın önünü bile fazlasıyla açmış oluruz. Bütün çabamız bu. Tesisleşme konusunda Yeşilyurt Belediye Başkanımız Mehmet Çınar'ın çok ciddi atılımları var. İnşallah o tesisi kazandırdığımız zamanda Yeşilyurt Belediyespor farklı bir kimliğe bürünecektir” ifadelerine yer verdi.

Palancı, Malatya'da BAL'da çalışabilecek, kendisiyle aynı diplomaya sahip antrenör sayısının 50'nin üzerinde olduğunu kaydederek, “Bir insan çalışıyor. Eleştiri boyutunu biz Malatya'da bazen çok fazla dip kısma indirip, didiştirdiğimiz için bu sıkıntılar olacaktır diye düşünüyorum, her takımda olduğu gibi. Ortada bir Malatyaspor gerçeği var. Lig üçüncüsü, belki Malatya tarihinin en iyi dönemini geçiriyor, eleştiri orada da var. Benim kuzenim var, karaciğer nakli yapıyor. Ben ona diyorum ki, ‘Gelip senin ameliyatına girsem, yok o damarı oradan dikme desem' ne dersin? Bizim taraftarımız tribüne geldiği zaman bu eleştirilerin hepsi var. Biz futbolu çok biliyoruz ama futbolun gerçekten bilinmeyen çok yüzü var. Biz sadece sahada galibiyetlerle, mağlubiyetlere bakan bir toplumuz. Altınordu alttan adam yetiştiriyor ama Türkiye'de başka bir takım yetiştirmiyor. Böyle bir mantık var. Gidelim bakalım oraya ne yapıyor. Yüz milyon Euro Bayern Münih altyapı tesisi kurdu. Gidip niye oraya bakmıyoruz çünkü bakamıyoruz. Alttan üretim yapmadığımız sürece üretim ekonomisinde asla başarı olamazsınız” diye konuştu.