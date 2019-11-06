Yeşilyurt Cezaevi'nde hatıralar yeniden canlandı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde uzun süre kullanılan cezaevi, Yeşilyurt Belediyesi tarafından müzeye dönüştürüldü. Koğuşların o döneme ait figürlerle dekore edilmesi ile hatıralar da yeniden canlandı.

Yeşilyurt ilçesi Gedik Mahallesi'nde 50 yıl önce yapılan cezaevi, yaklaşık 37 yıl açık kaldı. 13 yıl önce cezaevinin kapanması ile atıl duruma düşen bina ile ilgili proje hazırlayan Yeşilyurt Belediyesinin girişimleri ile 1,5 yıl önce cezaevinin bir kültür adası olması için çalışmalara başlandı. Kültür Bakanlığı ile birlikte hazırlanan projenin tamamlanması ile birlikte eski cezaevinin bulunduğu bina, onarılarak ve yeniden restore edilerek hem cezaevi müzesi hem de millet kıraathanesi olarak hizmete girdi. İçerisinde konferans salonunun da yer aldığı merkez, Yeşilyurt Cezaevi'nin tarihi ile ilgili olarak da ziyaretçilerine ışık tutuyor.

Müze ile ilgili bilgi veren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ortalama 3 bin metrekare olan eski cezaevi binasının Ceza Tevfik Evleri Genel Müdürlüğünden devralınması ile birlikte hayata geçirdikleri proje kapsamında bölge halkının da faydalanabileceği bir kültür merkezi oluşturulduğunu söyledi. Proje kapsamında eski cezaevinin de tüm objeleri ile sergilenmesi adına çalışma yaptıklarını söyleyen Çınar, “Var olan koğuşları, hücreyi, mutfak, hamam, avlu, açık görüş alanları gibi bölümleri de aslına uygun olarak yeniden dizayn ettik. Özellikle o dönem burayı bilen halkımızın da anıları da yeniden canlandı” dedi.

Cezaevinin 13 yıl atıl kaldıktan sonra müzeye dönüştürüldüğünü anlatan Çınar, o dönem cezaevinde yatanları bularak onların buradaki hikaye ve anılarını da derleyip cezaevi müzesinde sergileyeceklerini dile getirdi.