‘Yeşilyurt çocuk kitapları' festivali başladı

Yeşilyurt Belediyesinin ev sahipliğinde, Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün destekleriyle düzenlenen, 30'dan fazla yayınevi ile çok sayıda yazarın katıldığı ‘Yeşilyurt Çocuk Kitapları' Festivali renkli ve coşku dolu geçen açılış töreniyle kapılarını çocuklara açtı. 6 Kasım'a kadar açık kalacak olan festivalde söyleşiler, çocuk tiyatroları, konserler ve animasyon gösterileri de yer alacak.

Yeşilyurt Belediyesi ile Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına destek vermek amacıyla düzenlenen ‘Yeşilyurt Çocuk Kitapları' Festivali için Malatya Park AVM'nin arka kısmında özel bir platform oluşturuldu.

Türkiye'nin farklı kentlerinden davet edilen 30'dan fazla yayınevi ile çok sayıda yazarın katıldığı, çocuklara yönelik tiyatro gösterileri, konserler, sirk ve animasyon gösterilerinin yer aldığı festivalin açılış programı ise renkli anlara sahne oldu.

Halk Oyunları ekibinin gösterisi ve çalışan çocuk şarkılarıyla şenlik havasında başlayan festivalde çocuklar için kağıt ve yüz boyama masaları kurulurken, ayak tenisi alanı, dart ve curlıng alanları ise büyük ilgi gördü. Etkinliklerine katılanlara Yeşilyurt Belediyesi ekipleri tarafından kayısı çekirdeği kahvesi ve çay ikram edilirken, çocuklara ise balon ve şeker ikramlarında bulunuldu. Çocuklar güzel bir havada gerçekleşen etkinliklerde doyasıya eğlenip, keyif dolu anlar yaşadılar.

Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen bilgi yarışması ise büyük bir heyecana sahne oldu. Sorulara doğru cevap verenlere kitap çekleri hediye edildi.

Türk Bayrakları ve balonlarla süslenen Malatya Park AVM'nin arka kısmında ki alanda yoğun ilgi altında düzenlenen ‘Yeşilyurt Çocuk Kitapları' Festivalinin açılış törenine, Vali Hulusi Şahin, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya, Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay, Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı İsmet Sarıgül, AK Parti Yeşilyurt Gençlik Kolları Başkanı Salih Tav, İl Müftüsü Veysel Işıldar, Belediye Meclis Üyeleri, Sivil Toplum ve Meslek Örgütleri Başkanları, muhtarlar, yayınevi sahipleri, yazarlar, sanatçılar, vatandaşlar ile çok sayıda çocuk katıldı.

6 Kasım'a kadar sürecek olan ‘Yeşilyurt Çocuk Kitapları' Festivalinin paydaşlarından olan Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay, Malatya'da ilk kez düzenlenen festivalin yanı sıra ilçedeki eğitim hizmetlerinde desteklerinden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a teşekkürlerini sundu.

Malatya'da çocuklara yönelik düzenlenen ilk kitap festivaline ev sahipliği yapan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, çocuklara ve gençlere yönelik hizmetlerini Yeşilyurt Çocuk Kitapları Festivali ile taçlandırdıklarını söyledi.

Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliğiyle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katkı sunmak amacıyla organize ettikleri Yeşilyurt Çocuk Kitapları Festivalini bir hafta boyunca şenlik havasında gerçekleştireceklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Yeşilyurt Çocuk Kitapları Festivalimizi çocuklarımızla buluşturmaktan büyük bir onur duymaktayız. Açılış törenimize ve etkinliklerimize gösterilen yoğun ilgi bizleri mutlu etti. Çocuklarımızın ve gençlerimizin hem fiziksel hem de kişisel ve zihinsel gelişimlerine katkı sunmak adına ilçemizde çok sayıda yatırımı gerçeğe dönüştürdük, toplumda farkındalık oluşturan projeleri teker teker hizmete sunduk ve sunmaya da devam ediyoruz. Konu çocuk, gençlik ve eğitim olunca toplumda farkındalık oluşturan hizmetlere büyük bir önem veriyoruz. Çocuklarımızın fiziksel, sosyal ve kişisel gelişimlerini destekleyecek, onların doğru, düzgün ve kaliteli bir hayat yaşayarak topluma yararlı bireyler olmasına imkan tanıyacak projelerimize bugün bir yenisini daha eklemenin sevincini yaşıyoruz. Yeşilyurt Çocuk Kitapları Festivalimiz ile de bu hizmetlerimizi taçlandırmış oluyoruz.350 bine yakın nüfusuyla 27 kentten daha kalabalık bir nüfusa sahip, Malatya'nın en büyük ilçesi ve aldığı göçlerle nüfusu sürekli artan Yeşilyurt'ta çocuk ve genç sayısı fazla olunca bizlerde bu yöndeki yatırımlarımıza ve projelerimize ağırlık veriyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'da düzenlenen ‘Türkiye Yüzyılı' vizyon toplantısında anlattığı projelerden yola çıkarak bizlerde kendi bölgemizde belirlenen projelere destek vermek için daha çok çalışacağız, özellikle de çocuklara ve gençlere yönelik faaliyetlere daha fazla ağırlık verip, genç neslimizi en iyi şekilde geliştirmek için her türlü alanda çalışacağız. Ülkemizin yeni insan kaynaklarına ihtiyacı var yetişmiş, bilgili ve donanımlı bir genç nesille bizler geleceğe daha umutla bakacağız” şeklinde konuştu.

Çınar, “6 Kasım'a kadar devam edecek olan festivalimizin her gününü dolu dolu yaşayacağız. Çocuklarımızı festivalde hem kitaplarla hem de çeşitli sosyal, sportif ve kültürel faaliyetlerle buluşturacağız. Açılış törenimize gösterilen yoğun ilgi festivalinde yüksek bir katılım ve hareketli geçeceğinin göstergesidir. Malatya'da bir kitap bayramını hep birlikte yaşayacağız. 30'dan fazla yayınevinin katılım gösterdiği, çok sayıda yazarın yer alacağı festivalimizde çocuklarımızı Rafadan Tayfa, Z Takımı ve Nasreddin Hoca tiyatro gösterilerinin yanı sıra konserler, sirk ve animasyon gösterileri ile buluşturacağız. Festivalimize davet ettiğimiz yazarlarımız söyleşi etkinliklerinde sevenleriyle bir araya gelecekler. Malatya Park AVM'nin arka kısmında kurduğumuz bu özel alanı tamamen çocuklarımız için ayarladık, renkli bir ortamda dolu dolu bir festival heyecanı yaşayacağız. Çocuklarımız buradaki stantlardan istediği kitap alacak okuyacak ve bilgi dağarcığını daha fazla geliştirecek. Bugün bizim için özel bir gün. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız ve Türkiye Cumhuriyetinin 99.Kuruluş Yıldönümünü kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere İstiklal Savaşımızın tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyor, milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Bayramımız kutlu olsun. Böylesine detaylı ve geniş bir organizasyonun hayata geçmesinde aylardır yoğun mesai yapan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüzdeki mesai arkadaşlarımıza, katkı sunan İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerimize, festivalimize güç katan bütün yayınevi sahiplerine ve çalışanlarına, yazarlarımıza, okul müdürlerimize, öğretmenlerimize, konser, tiyatro ve animasyon gösterilerinde sahne alacak tüm sanatçılarımıza ve gözümüzün nuru tüm çocuklarımıza teşekkür ediyorum. Yeşilyurt Çocuk Kitapları Festivalimiz hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Yeşilyurt Çocuk Kitapları Festivaline ev sahipliği yapan Çınar'ı tebrik eden Vali Hulusi Şahin ise, “Yeşilyurt Belediyemizin ev sahipliğinde, Yeşilyurt Kaymakamlığımız ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün katkılarıyla çok güzel bir festivalin startını veriyoruz. Festival, Cumhuriyet Bayramına çok yakıştı. Fikir bazından gerçekleşme seviyesine kadar çok ciddi emek veren Yeşilyurt Belediye Başkanımız Mehmet Çınar'ı tebrik ediyorum, onun eseridir, ellerine sağlık. Kitap fuarları düzenlemek öyle kolay değildir. Malatya bunu başaran iller arasında ve çok başarılı bir kitap fuarı geleneğini yerleştirdi. Bu hususta emeği geçenleri tebrik ediyorum. Genel kitap fuarları dışında çocuk kitapları fuarı düzenlemekte ayrıca değerlidir. Bizler çocuklarımıza okuma alışkanlığını verirsek sonradan o çocuklarımızla ilgili eğitim hayatıyla ilgili, ahlak öğretimiyle ilgili hiçbir sorun yaşamayız. Yeter ki okumayı ve okuma sevgisini çocuklarımıza öğretelim. Bugün açılışını yaptığımız festivalin çocuklarımıza kitap alışkanlığını kazandırmakta büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Buradan ailelerimize sesleniyorum, çocuklarınız fuara gelsin, buradan istedikleri ve beğendikleri kitapları almalarına fırsat tanıyalım. Çocuklarımız kitaplıklarını buradan aldıkları kitaplarla oluşturmaya başlasınlar. Çocuklarımız kitap sevgisi kazandıkça bundan sonraki eğitim hayatlarında hiçbir sorun yaşamazlar ve hem ahlaken hem de karakter anlamında sağlam yetişirler. Kitap okuyan çocuktan hiçbir zaman zarar gelmez. Kitap okuyan çocuk geleceğin irfan sahibi ve entelektüeli olarak yetişir. Hangi işi yaparsa yapsın iyi, doğru ve düzgün yapar. İnsan karakterinin oturması için ilk 10 yaş çok önemlidir. Çocuklarımıza kitap sevgisini mutlaka sağlayalım. Yeşilyurt Çocuk Kitapları Festivali hayırlı olsun” diye konuştu.

Protokol konuşmalarından sonra İl Müftüsü Veysel Işıldar'ın okuduğu duanın ardından 6 Kasım'a kadar hizmet verecek olan Yeşilyurt Çocuk Kitapları Festivalinin açılış kurdelesi kesildi. Vali Şahin, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile protokol heyeti, Malatya'nın dört bir tarafından gelen aileler ve çocukların yoğun ilgisi altında başlayan festivalde stant açan yayınevi sahiplerini tek tek ziyaret ederek tanıtımı ve satışı yapılan kitaplar hakkında bilgiler aldılar.

Çınar, festival çerçevesinde kurulan Kayısı Çekirdeği Kahvesi standında vatandaşlara kahve ikram ederek, Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen bilgi yarışmasında vatandaşların heyecanına ortak oldu.

TRT Çocuk Kanalı'nın sevilen çizgi filmlerinden Rafadan Tayfa karakterlerinin yer aldığı tiyatro gösterisi ve konserine çocuklar büyük ilgi gösterdi. Çocuklar renkli ve keyif dolu anların yaşandığı tiyatro gösterisini ilgiyle takip edip, festivalin coşkusunu ilk günden yaşamaya başladı.