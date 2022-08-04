Yeşilyurt çocuk şenliği keyifli anlara sahne oldu

Malatya Yeşilyurt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Yeşilyurt Çocuk Şenliği' keyifli anlara sahne olurken, birbirinden farklı etkinliklere katılan çocuklar doyasıya eğlendiler.

Çocuklara ve gençlere yönelik kültürel, sportif ve sosyal etkinliklere büyük önem verdiği belirtilen Yeşilyurt Belediyesinin 2021 yılında başlattığı Yeşilyurt Çocuk Şenliği bu kez Gedik Mahallesinde ki çocuklarla buluşturuldu.

Renkli balonlarla süslenen Gedik Gençlik Merkezi önünde düzenlenen etkinliklere katılan çocuklar, Hacivat-Karagöz gösterisi, animasyonlar ve müzik dinletilerinin yer aldığı aktivitelerde gönüllerince eğlendiler.

Hareketli ve coşku dolu anlara sahne olan etkinlikleri AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti İl Başkan Yardımcıları, Yeşilyurt Belediye Meclis Üyeleri, Gedik Mahallesi Muhtarı Selahattin Demirtaş, aileler ve çok sayıda çocuk takip etti.

Yeşilyurt Çocuk Şenliğine büyük ilgi gösteren mahalle sakinlerine teşekkürlerini sunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, bütün çocukların mutlu olması için çalıştıklarını söyledi.

Yeşilyurt Çocuk Şenliğinin ‘Mutlu İnsanların Şehri Yeşilyurt' anlayışına büyük bir anlam kazandırdığını ifade eden Çınar, “Geçtiğimiz yıl başlattığımız ve büyük ilgi gören Çocuk Şenliklerimizi ilçemizin dört bir tarafına taşıyoruz. Ailelerimizin ve özellikle de çocuklarımızın yoğun talepleri neticesinde şenliklerimize bu yılda devam edeceğiz. Çocuklara ve gençlere yönelik sosyal, kültürel, sanatsal, sportif ve eğitim hizmetlerimizi bu tür faaliyetlerle sürekli geliştiriyoruz. Bizim temel önceliğimiz, geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın kötü alışkanlıklardan uzak durup, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılımlarını artırıp, onları mutlu ve güzel yarınlara hazırlamaktır. Çocuklarımızın moral ve motivasyonlarını artırmak, geleceğe daha umutla bakmalarını sağlamak adına bu tür faaliyetlere büyük önem veriyoruz. Yeşilyurt Çocuk Şenliğimizle birlikte çocuklarımızı bir araya getiriyoruz, onların birlikte hareket edip, aynı güzellikleri birlikte yaşamalarına imkan tanıyoruz. Bütün etkinliklerimizde olduğu gibi Gedik Gençlik Merkezimizdeki şenliğimizde çok güzel ve renkli geçti. Çocuklarımızın yüzlerinin güldüğünü, gönüllerince eğlendikleri çok güzel bir etkinlik oldu. Yeşilyurt'un birliğini, beraberliğini ve tüm güzelliklerini yansıtan bir ortamda çocuklarımızın neşeli ve mutlu halleri her şeyden kıymetlidir. Her anı heyecan dolu etkinliklerimize sahip çıkan ve alanı tamamen dolduran Gedik mahalle sakinleri başta olmak üzere katılım gösteren tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Mutlu İnsanların Şehri Yeşilyurt'un ruhuna ve kimliğine yakışan bu güzel etkinliğin hayata geçmesinde emek sarf eden mesai arkadaşlarımıza, katılımlarıyla ortamı neşelendiren tüm çocuklarımıza teşekkür ediyorum, iyi eğlenceler diliyorum” şeklinde konuştu.

Yeşilyurt Çocuk Şenliklerinden dolayı Çınar'ı tebrik eden AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ise, “ Bu yıl ki Yeşilyurt Çocuk Şenliklerinin Gedik Mahallesinde başlatılmış olmasından dolayı Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Yeşilyurt, Malatya için çok önemlidir, Gedik Mahallesi de Yeşilyurt için çok önemlidir. Gedik gelişen ve değişen yapısıyla umut veren mahallelerimiz arasında yer almaktadır. Bir dönemler kireç ocağı olarak kullanılan, şu anda ise Gedik Gençlik Merkezine dönüşümü sağlanan bu alanımız çocuklarımıza, gençlerimize ve büyüklerimize hitap eden sosyal, kültürel ve sanatsal bir merkeze dönüştü. İşte AK Partinin farkı budur. Gençlerimiz ve çocuklarımız bizim yarınlarımızdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gençlerimizin ve çocuklarımızın iyi bir eğitim alabilmesi için her türlü imkan ve destek sağlanmaktadır. Yapılan yatırımların faydalarını hep birlikte görmekteyiz. Bu güzel ortamda hemşehrilerimiz ve özellikle de çocuklarımızla bir araya gelmekten çok büyük mutluluk duymaktayız. Belediye Başkanımıza ve ekiplerine bu ortamı oluşturdukları için teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.