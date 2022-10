Yeşilyurt Çocuk Şenliğine ilgi

Özalper mahallesinde düzenlenen Yeşilyurt Çocuk Şenliğinde gönüllerince eğlenen çocukların heyecanına ortak olan Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yaptığı konuşmada, ''Çocuk Şenliklerimizin temel hedefi çocuklarımızın mutlu, huzurlu ve güzel bir hayat yaşamasına fırsat sunmaktır” dedi.

Yeşilyurt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Özalper Mahallesi Şehit Selçuk Şahin Parkında düzenlenen Yeşilyurt Çocuk Şenliğinde renkli ve heyecan dolu anlar yaşandı. Balonlarla süslenen alanda düzenlenen aktivitelere büyük ilgi gösteren çocuklar, gönüllerince eğlenip keyifli anlar yaşadılar. Çocuk şarkılarının seslendirildiği müzik dinletileriyle başlayan etkinlikte Hacivat-Karagöz ile animasyon ve sihirbazlık gösterileri sahnelendi. Coşku dolu anların hakim olduğu etkinlikte çocukları yalnız bırakmayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yaptığı konuşmada, Yeşilyurt Çocuk Şenlikleriyle çocukların sosyal hayatlarını renklendirmeye çalıştıklarını söyledi. Çocukların bir anlık mutluluğunun her şeyden kıymetli olduğunu vurgulayan Çınar, etkinliklere yoğun ilgi gösteren ailelere ve çocuklara teşekkürlerini sundu. Çınar, farklı aktiviteleri içerisine alan Yeşilyurt Çocuk Şenliğinin çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı sunduğunu ifade ederek, ''Renkli, heyecanlı ve keyifli anların yaşandığı etkinliklerimizde sizlerle bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Özalper başta olmak üzere bu bölgedeki tüm mahallelerden katılım göstererek Yeşilyurt Çocuk Şenliğimizin renkli ve coşku dolu geçmesini sağlayan herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Çocuk şenliklerimizle, sokak konserlerimizle, açık havada sinema günlerimizle ve mahalle buluşmalarımızla kıymetli hemşehrilerimizle hep bir aradayız. Bu birliktelik bizi daha güçlü kılıyor. Gençlerin ve çocukların kişisel ve sosyal gelişimlerine katkı sunmak adına çok sayıda yatırımı ve projeyi gerçeğe dönüştüren bir belediye olarak çocuklarımızı ve gençlerimizi iyi bir geleceğe hazırlamayı hedefliyoruz. Çocuklarımız her zaman olduğu gibi yine heyecan dolu, yine mutlu ve huzurlu, işte bu muhteşem tablo bize çok yakışıyor. Çocuklarımızın yüzlerindeki kocaman gülümseme ve neşeleri ise bizlere en güzel hediye oldu. Çocuklarımızı cıvıl cıvıl, mutlu ve keyifli görmek hepimizi mutlu etmiştir. Çocuklarımızdan pozitif enerji almak bizleri inanılmaz sevindirmekte ve yeni hizmetler yapmak için de bizi motive etmektedir. Geleceğimiz, umudumuz ve yarınlarımız olan çocuklarımızın doğru ve güzel bir hayat yaşamaları için her türlü alanda çalışıyoruz çünkü biz onları çok seviyoruz. Eğlenmeleri ve arkadaşlarıyla birlikte güzel vakit geçirmeleri için de bugün güzel bir ortamda şenlik düzenledik. Çocuklarımızın bir anlık mutluluğu bile her şeyden kıymetli ve değerlidir. Çocuklarımız mutlu ise bizde mutluyuz, hepinize iyi eğlenceler diliyorum” diye konuştu.

Mahalle sakinleri ve çocuklar da düzenlenen etkinliklerden dolayı Çınar'a teşekkürlerini sundu.