Yeşilyurt Çocuk Trafik Eğitim Parkı zirvede

2022 yılı içerisinde 10 bin 873 öğrenciye teorik ve pratik trafik eğitimi veren Yeşilyurt Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Parkı, Bursa, İzmir, Eskişehir, İzmir, Gaziantep, Diyarbakır ve Elazığ'daki trafik eğitim parklarını geçerek Türkiye'de ‘en fazla eğitim veren' trafik eğitim parkı oldu.

Hizmete girdiği 2016 yılından bugüne kadar İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğünün katkılarıyla toplam 35 bin öğrenciye teorik ve pratik olarak trafik eğitimi ulaştıran Yeşilyurt Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Parkında bu yıl içerisinde 10 bin 873 öğrenciye eğitimler verildi. Bursa, İzmir, Eskişehir, İzmir, Gaziantep, Diyarbakır ve Elazığ'daki trafik eğitim parklarını geçerek ‘en fazla eğitim veren' trafik eğitim parkı olma başarısına ulaşan Yeşilyurt Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Parkında, yakalanan bu başarıdan dolayı özel bir program tertip edildi. Yeşilyurt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen programa, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt İlçe İl Emniyet Müdürü Remzi Yıldırım, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ile Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığı Yetkilileri, Trafik Eğitmenleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Trafik polisleri tarafından verilen eğitimleri yerinde takip eden Çınar, öğrencilere satranç takımı hediye etti.

Yeşilyurt Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Parkının 2022 yılında eğitim verdiği öğrenci sayısı bakımından birinci olmasından büyük bir memnuniyet duyduklarını söyleyen Çınar, eğitim çalışmalarına desteklerinden dolayı İl Emniyet Müdürlüğüne İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ile Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Ekipleri ve bütün öğrencilere teşekkürlerini sundu.

Türkiye'nin birçok kentindeki trafik eğitim parkını geçerek birinci sıraya yerleşen Yeşilyurt Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Parkındaki çalışmaları yakından takip ettiklerini belirten Çınar, “Bugün bizim için çok özel ve anlamlı bir gündür. Çocuklarımıza erken yaşlarda trafik kurallarını öğretmek ve trafik bilinci aşılamak adına hizmete sunduğumuz Çocuk Trafik Eğitim Parkımızda bu yıl içerisinde toplam 10 bin 873 öğrencimize trafik eğitimi vererek ülke genelinde çok sayıdaki trafik eğitim parklarını geçerek birinci olmanın sevincini yaşıyoruz. Parkımız gerek iç ve dış tasarımı gerekse de ekipmanları, akülü araçları, teknik donatıları ve düzeniyle çok fazla ilgi görmektedir. Belediye olarak çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitimine çok büyük önem veriyoruz. Bilgi olmadan kazanılan hiçbir şeyin anlamı olmaz” şeklinde konuştu.

Çocuk Trafik Eğitim Parkının nezih, modern ve konforlu alanlara sahip olmasından dolayı çok fazla tercih edildiğini ifade eden Çınar, “Çocuklarımızı erken yaşlarda hayatın her alanıyla ilgili bilgilendirmek ve bilinçlendirmek sağlıklı ve güzel bir gelecek için çok önemlidir. İl ve İlçe Emniyet Müdürlüğümüz, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz, İlçe Jandarma Komutanlığımız, okul idarecilerimiz ve öğretmenlerimizin büyük katkılarıyla buraya getirdiğimiz çocuklarımıza trafik kuralları hem teorik hem de pratik olarak en ince detayına kadar anlatılmaktadır. Bölgemizin en geniş trafik parkını ilçemize ve çocuklarımızın hizmetine sunmanın her zaman gururunu yaşıyoruz. Burası açıldığı günden beri çok yoğun talep görüyor, aileler çocuklarını gönül rahatlığıyla buraya gönderiyorlar. Çocuklarımızda alanında deneyimli eğitmenlerin gözetiminde trafik kurallarını tüm yönleriyle öğreniyorlar. Malatya'da bu yıl 20 bine yakın öğrenciye trafik eğitimi verilmiş, Yeşilyurt Belediyesi olarak 10 binin üzerinde öğrencimize eğitim vererek bu sayının yarısını tek başımıza karşıladık. Türkiye genelindeki trafik eğitim parkları arasında en fazla öğrenciye eğitim veren trafik parkı olan Çocuk Trafik Eğitim Parkımız ile yakaladığımız bu güzel başarıda bizim çocuklarımıza ne kadar yakın olduğumuza, onların eğitimine ne kadar önem verdiğimizin açık bir göstergesidir. Bu eğitimlere katılan tüm çocuklarımıza ayrıca teşekkür ediyorum. İl ve İlçe Emniyet Müdürlüğümüze, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze, İlçe Jandarma Komutanlığımıza, okul idarecilerimiz ve öğretmenlerimize eğitim çalışmalarımıza verdikleri desteklerden dolayı şahsım ve tüm hemşehrilerim adına şükranlarımı sunuyorum. Bu başarı hepimizindir” diye konuştu.