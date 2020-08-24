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Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanı Boyacıoğlu göreve başladı

Malatya’nın Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığı görevine atanan Jandarma Yüzbaşı Ahmet Boyacıoğlu görevine başladı.

Malatya'nın Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığı görevine atanan Jandarma Yüzbaşı Ahmet Boyacıoğlu görevine başladı.


Mersin ili Tarsus İlçe Jandarma Komutanı olarak görevli iken Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığına atanan Jandarma Yüzbaşı Ahmet Boyacıoğlu, Yeşilyurt gibi güzel bir ilçede göreve başladığından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ilçenin huzur ve güvenliğini en iyi şekilde sağlamak için bütün kamu kurum ve kuruluşlarla uyum içerisinde 7 gün 24 saat fedakarca çalıştıklarını söyledi.

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