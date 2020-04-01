Yeşilyurt İlçesi Belediyesi'nden basına korona virüs önlemi

Malatya'nın Yeşilyurt İlçesi Belediyesi, yeni tip korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında, Malatya Gazeteciler Cemiyetine kolonya, maske ve eldivenlerin bulunduğu paketler verdi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda korona virüs salgınıyla mücadele noktasında üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın bu kritik dönemde uyarıları dikkat ederek, evlerinde oturmaları yapılan çalışmalara en büyük destek olacaktır. Sabır ve gayretle bu zorlu günleri geride bırakacağımıza ve güzel günlere kavuşacağımıza yürekten inanıyorum. Belediye olarak gerek ilçe genelinde yaptığımız dezenfektan ve ilaçlama hizmetleri gerekse de evden dışarıya çıkamayan yaşlı, kronik hasta ve diğer vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarının evlerine kadar götürme hizmetlerimize kesintisiz olarak devam ediyoruz. Bununla birlikte salgından dolayı risk altında bulunan başta belediye ve sağlık çalışanları olmak üzere tüm meslek gruplarına gereken desteği veriyoruz” ifadelerini kullandı.

Korona virüs salgınıyla mücadele anlamında etkin rol oynayan, gece gündüz demeden kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla sahada büyük bir fedakarlık ve gayretle çalışan basın mensuplarının sağlıklı ortamlarda çalışmaları için kolonya, maske ve eldiven vererek destek olmaya çalıştıklarını bildiren Başkan Çınar, “Halkımızı doğru bilgilendirme noktasında büyük bir özveriyle çalışan, virüs tehlikesine rağmen görevlerini eksiksiz bir şekilde yerine getiren basın mensuplarımızın gayretli çalışmalarını takdirle karşılıyoruz ve onlara çalışmalarında başarılar diliyoruz” diye konuştu.

Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Vahap Güner ise gazetecilerin sağlıklı koşullarda çalışmalarına destek olmak amacıyla kolonya, maske ve eldiven gönderen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a gösterdiği duyarlılıktan dolayı teşekkür etti.