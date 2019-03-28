Yeşilyurt Kent Konseyi gençleri sınav maratonuna hazırlıyor

Yeşilyurt Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından Üniversite Sınavına Hazırlanan öğrenciler için Gri Koç Gökhan Müftüoğlu'nun sunumuyla ‘Rüyana Uyan' konulu motivasyon semineri düzenlendi.

Programa Grup Olay Yeri'nin sürpriz konseriyle başlandı. Erken saatlerde salonu dolduran gençler ‘Grup Olay Yeri' şarkılarıyla doyasıyla eğlendi. Programa Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Dikenli, İŞGEM Genel Müdürü Muzaffer Çelik, Yeşilyurt Kent Konseyi Genel Sekreteri Ahmet Berber, Yeşilyurt Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Tayfun Özcan, öğrenciler ve veliler katıldı. "Büyük rüyaya uyanmaya hazır mısınız" diyerek konuşmasına başlayan Yeşilyurt Kent Konseyi Genel Sekreteri Ahmet Berber, Fethi Gemuhluoğlu Bilgi Evinde 3 bin sayıya ulaştıklarını belirterek “Yine Medeniyet Sanat Araştırmaları merkezinde siz değerli gençlerin sayısı 2 bini geçti. Bu da şunu gösteriyor ki Yeşilyurt Belediyesi, Yeşilyurt Kent Konseyi gençlerle bir arada. Huzurlarınızda yaptığımız bütün hizmetlerde sınırsız desteğini esirgemeyen Sayın Belediye Başkanımız Mehmet Çınar'a teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise sınava girecek gençlere moral ve motivasyon anlamında Yeşilyurt Belediyesi olarak destek olduklarını belirterek, "Bizler özelikle gençlerle ilgili bir proje olunca bir çalışma olunca bir aktivite olunca kesinlikle akan sular durur ve gençler bir tarafa diğer işler bir tarafa şeklinde hareket ediyoruz. İnşallah yeni dönemde de hep birlikte daha güzel projelerde de daha nitelikli işlerde Yeşilyurt'umuzu ve Malatya'mızı geliştirmeye büyütmeye katkı sunmaya adayız" dedi.

yaklaşık 10 ay önce göreve başladıklarında gençlere yönelik çok büyük ve güzel etkinlikleri gerçekleştirdiklerini ifade eden Çınar, “Sizler bizlerin bütün organizasyonlarda büyük desteklerimiz oldu, büyük katkılarımız oldu. İnşallah bu Pazar günü biliyorsunuz tekrardan yeni dönem seçimimiz var, bu seçimde de özellikle ben gençlerden sahip çıkmalarını istiyorum" ifadelerine yer verdi.

birkaç ay içerisinde ülkede bir çok sınav olacağını belirten Çınar, “Sınavlara motivasyon anlamında değerli hocamızın bilgisinden ve deneyiminden, değerli sunumlarından da istifade etmiş olacağız" diye konuştu. Gri Koç Gökhan Müftüoğlu'nun Sınav Motivasyon sunumu ile devam eden program plaket verilmesi ile devam etti.

Program sonunda Grup Olay Yeri müzik grubu üyelerine Kent Konseyi Genel Sekreteri tarafından teşekkür belgeleri ve Gökhan Müftüoğlu'na ise Belediye Başkanı Mehmet Çınar tarafından plaket ve kayısı hediye edildi.