Yeşilyurt Kızılay Şubesi, Kızılay Haftasını coşkuyla kutladı

Yeşilyurt Kızılay Şubesi, ‘Bir iyilik olacaksa sensiz olmaz' sloganı ile Kızılay Haftası nedeniyle, birçok etkinlik gerçekleştirdi.

29 Ekim 4 Kasım tarihleri arasında kutlanan Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında ilk olarak Mustafa Avni Cüre ilk Okulunu ziyaret eden Kızılay Yeşilyurt Şubesi Yönetimi burada öğrencilerle birlikte etkinlik düzenledi.

Etkinlikte öğrenciler Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'ın bestelediği Barış Kızılay marşını sınıf öğretmenleri Hacer Tekin ile birlikte söyledi.

Yeşilyurt Kızılay Şubesi daha sonra Kızılay dostu okul olan Çınar Kolejini de ziyaret ederek Kızılay hakkında öğrencilere eğitim verildi. Buradaki program da ayrıca kolej öğrencileri tarafından hazırlanan kırtasiye malzemeleri de Kızılay aracılığı ile Van Bahçesaray İzzet Görür Ortaokul'u öğrencilerine gönderildi.

Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında bir sonraki durak ise 91 Bin Dev Öğrenci Ortaokulu oldu. Burada öğrencilere ‘Kızılay ve Yardımlaşma' konusunda bilgilendirme yapılırken, ayrıca Kızılay gönüllüsü doktorlar tarafından da ‘Okulda İlk Yardım' konulu sunum gerçekleştirildi.

Birçok renkli etkinliğin gerçekleştiği programlarla ilgili konuşan Kızılay Yeşilyurt Şubesi Başkanı Dr. Dilek Korkmaz, Kızılay Haftasında 151 yıllık merhamet çınarının faaliyetlerini halka anlatmaya ve tanıtmaya çalıştıklarını söyledi.

Korkmaz, “Kızılay mağdurların ve mazlumların yanında, yetimlerin yüzünü güldüren, insanların zor anında omzuna konulan bir merhamet eli. Kızılay Haftasında okullarda eğitim ve tanıtım faaliyetleri gerçekleştirdik. Bu merhamet çınarının dallarına cansuyu olacak çocuklarımıza ‘Bir iyilik olacaksa sensiz olmaz' sloganıyla Kızılaycılık bilincini aşılamayı hedefledik” diye konuştu.

Korkmaz, Kızılay Yeşilyurt Şubesi olarak tüm okullardaki öğrencilere ‘Kızılay ve yardımlaşma' şuuru kazandırmayı hedeflediklerini de belirterek “Geçen haftadan itibaren yardım kolileri hazırlığına ve Kızılay eğitimlerine başladık. Oldukça güzel dönüşümlere şahit olduk” diye konuştu.