Yeşilyurt Kızılay Şubesi, Suriyeli çocukları ağırladı

Malatya Valiliği'nin ev sahipliğinde Vali Aydın Baruş'un katılımıyla, Vali Yardımcısı Vekili Sinem Güher Büyüknalçacı'nın koordine ettiği, Beydağı Geçici Barınma Merkezinde yaşayan Suriyeli çocukların, “15 Temmuz” temalı yaptıkları resimlerin yer aldığı MalatyaPark AVM'deki serginin açılışına, Yeşilyurt Kızılay Şube Başkanı Dr. Dilek Korkmaz ve gönüllüler katıldı.

Şube Başkanı Dr. Dilek Korkmaz ve Kızılay gönüllüleri tabloları yapan muhacir çocuklarla yakından ilgilenirken Suriyeli çocukların kendi elleriyle yaptıkları, Kızılay'a duydukları şükranı gösteren tablolar duygu dolu anlar yaşattı.

Yeşilyurt Kızılay Şube Başkanı Korkmaz, “Kızılay'ın Ülkemizde yaşayan yabancı çocukların toplumumuzla sosyal uyumunu sağlamak amacıyla, onların kendilerini geliştirmelerine, şehirle bütünleşmelerine, aynı zamanda da keyifli vakit geçirebilmelerine imkan sağlayan etkinlikler organize ediyor. Bu amaçtan yola çıkarak da Yeşilyurt Kızılay olarak kampta kalan çocukların sergilerinin açılışına katılıp, birlikte duygu dolu ama keyifli vakit geçirdik” diye konuştu.

Daha sonra Yeşilyurt Kızılay Şubesinin sponsorluğunda yemek yiyen ve Bowling Adasında oyun oynayan Suriyeli çocuklar, kamp dışında eğlenceli bir gün geçirmelerinin mutluluğunu yaşadı.