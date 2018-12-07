Yeşilyurt konakları iç ve dış turizme kazandırılıyor

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt'un tarihi ve kültürel geçmişine uygun olarak restore edilen Yeşilyurt Konaklarını butik otel, müze, millet kıraathanesi, lokanta ve kültür merkezleriyle gelecek kuşaklara taşıyacaklarını söyledi.

Kadim bir medeniyet olgusuna sahip Yeşilyurt'un tarihi konaklarını kültürel yapılarına uygun olarak restore edip iç ve dış turizme kazandırmak için ciddi yatırımlar yaptıklarını dile getiren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Konaklarının içerisindeki hizmet alanlarıyla sürekli ziyaret edilebilecek fonksiyonel özelliklere sahip olacağını ifade etti.

Ecdat yadigarı tarihi eserleri restore ederek tarihe sahip çıkmış olmakla birlikte alternatif turizm bağlamında bir güzergah oluşturmak istediklerini de hatırlatan Başkan Çınar, “İlçemizin kültürel mirasını bugüne taşıyan tarihi yerleşim alanlarının restore edilerek başta günümüze sonrada gelecek kuşaklara taşınması Yeşilyurt'un uluslar arası turizm camiası tarafından yakından tanınmasını sağlayacaktır. Tarihe meydan okurcasına ‘buradayım' diyen bu yapıları koruyup, gelecek nesillere aktarmak adına önemli yatırımlar yapmaktayız. Zaman içerisinde gerek iklimsel koşullar gerekse de burada ki yaşamsal durumlardan dolayı yıkılmaya yüz tutan evlerimizin içerisinde var olan tarihi geçmişi ve burada var olan kültürü restorasyon çalışmalarıyla gün yüzüne çıkartıp, canlandıracağız. Ecdat yadigarı tarihi eserlerimizi aslına uygun olarak restore ederek Yeşilyurt'un çok sağlam bir geçmişe dayanan kültürel varlıkları, konakları, camileri ve diğer tüm güzelliklerini yerli ve yabancı turizme kazandıracağız. Hıroğlu mahallemizde bulunan tarihi konakların sadece müze olarak değil, içerisinde hayatın aktığı, farklı fonksiyonlara sahip hizmet alanlarıyla canlı konaklar olarak yeniden hizmete sunacağız. Konaklarımız hiç şüphesiz, yaşayan tarihimizin bir parçası, tarihin uzantısıdır” dedi.

Yeşilyurt'un geçmişten geleceğe taşınacak çok özel, değerli ve kıymetli bir kültürü olduğunu sözlerine ekleyen Çınar, “Tarihi konaklarımızı aslına uygun olarak restore ederek butik otel, yöresel yemeklerin satıldığı lokanta ve geçmişin izlerinin yakından görülmesini sağlayacak cazibe merkezine dönüştüreceğiz. Kamulaştırma işlemi tamamlanan 13 tarihi evimizin ikisini butik otel, dördünü ise yöresel yemekler ve yöresel ürünlerin satışının yapılacağı nostaljik mekanlara dönüştüreceğiz, tarihimizi yansıtan bu evlerimizin iç ve dış mekanlarının kalitesini artıracağız. 3. Millet Kıraathanemizi de bu tarihi yapılar içerisinde hizmete sunacağız. Hiç şüphe yok ki; bir milletin tarihteki köklerini ortaya çıkarmak, bunları gelecek nesillere taşımak çok önemlidir. Yerel yönetimlere de bu anlamda ciddi görevler düşerken, Yeşilyurt Belediyesi olarak üzerimize düşen sorumlulukları harfiyen yerine getirmenin onurunu yaşıyoruz. Tarih kokan evlerimizin aslına uygun olarak restore edilmesi ve hizmet sunulması Yeşilyurt'un iç ve dış turizmde hak ettiği konuma ulaşmasında katkı sağlayacaktır” diye konuştu.