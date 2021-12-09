Yeşilyurt lezzetleri 7.Dünya Helal zirvesine damga vurdu

Malatya'nın Yeşilyurt Belediyesi ve Yeşilyurt Kent Konseyinin girişimleri neticesinde Coğrafi İşaret Tescil Belgesine kavuşan Yeşilyurt Mutfağının eşsiz lezzetleri, Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleşen 7. Dünya Helal Zirvesi'nde ki uluslararası yarışmada 3 altın ile ödüllendirilip Türkiye Birincisi olmaya hak kazandı.

Doğu Anadolu Bölgesinde en fazla Coğrafi İşaret Tescil Belgesi alan yerel yönetim olan Yeşilyurt Belediyesi, Malatya Valiliğinin koordinasyonunda 7. Dünya Helal Zirvesi'ne katıldı.

25 ile 28 Kasım 2021 tarihleri arasında “Yeni Çağın Yeni Normalleri: Helal Üretim ve Tüketimin Vazgeçilmezliği” teması ile İstanbul Kongre Merkezinde 8. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Helal Expo ile eş zamanlı gerçekleştirilen fuarda Yeşilyurt Belediyesi tarafından kurulan stantta tanıtımı yapılan yöresel yemekler, katılımcıların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

30'dan fazla ülkenin katılımıyla gerçekleşen Uluslararası Aşçılık Şampiyonasına Malatya ve Yeşilyurt Mutfağının eşsiz yemekleriyle katılan Yeşilyurt Belediyesi Sosyal Tesislerinde görev yapan şef ve yemek ustaları, jüri heyeti tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından 3 altın madalya ve plaketle ödüllendirilip Türkiye birinciliğini elde ettiler.

Yeşilyurt Belediye standında hem yöresel yemeklerin tanıtımını yapan hem de düzenlenen yarışmadan Türkiye birinciliği ile ayrılan şef ve yemek ustaları, Yeşilyurt İŞGEM Genel Müdürü Numan Özcan ile birlikte Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ı makamında ziyaret ettiler.

Yeşilyurt Mutfağını 7. Dünya Helal Zirvesi'nde en güzel şekilde tanıtan şef ve yemek ustalarını tebrik eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, helal belgeli ticaret hacminin artırılması, yeni pazarlara ulaşım sağlanması ve sektörel gelişmelerin yakından takip edilmesi amacıyla düzenlenen 7. Dünya Helal Zirvesi'ne Yeşilyurt Mutfağının damga vurduğunu söyledi.

Düzenlenen yemek yarışmasında 3 altın madalya ile Türkiye birincisi olmanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde İstanbul'da düzenlenen ve 30'dan fazla ülkenin katılım gösterdiği 7. Dünya Helal Zirvesi'ne Yeşilyurt Belediyesi olarak Malatya Valiliğinin koordinasyonunda yer alarak, Malatya ve Yeşilyurt'un tüm zenginlikleri ve yemeklerinin tanıtımını başarıyla gerçekleştirdik. Belediye olarak ülke çapında düzenlenen fuarlar, festivaller ve böylesine geniş kapsamlı tanıtım etkinliklerinde yer alarak, binlerce yıllık köklü bir tarihe ve kültüre sahip Malatya'mızın ve doğal güzellikleri, yemekleri ve kültürüyle Anadolu medeniyetinin tüm zenginliklerine sahip Yeşilyurt'umuzun dünya çapında tanınmasına ve bilinmesine önemli katkılar sunuyoruz. Dünya çapında çok sayıda ülkeden gelen şeflerin ve yemek ustalarının kendilerine has yemeklerini tanıttıkları bu organizasyonda Yeşilyurt Mutfağının eşsiz lezzetleri çok büyük ilgi gördü. Belediyemizin iştiraklerinden Yeşilyurt İŞGEM Şirketimiz tarafından işletilen sosyal tesislerimizde görev yapan şeflerimiz tarafından sunumu yapılan yemeklerimizin düzenlenen ‘Uluslararası Aşçılık Şampiyonasında' 3 altın madalya ile ödüllendirilip, Türkiye Birinciliğine layık görülmesi hepimizi gururlandırmıştır. Böylesine büyük ve geniş çaplı bir organizasyonda Yeşilyurt Mutfağını en güzel şekilde tanıtıp, hazırladıkları yemekler ve sunumlarla jüri heyeti tarafından 3 altın madalya ve plâketle ödüllendirilip Malatya'ya Türkiye Birincisi olarak dönüş yapan şeflerimizi ve yemek ustalarımızı en kalbi duygularımla kutluyorum. Onların bu emek ve gayretleri yöresel yemeklerimizin dünya çapında duyurulmasına ve tanıtılmasına çok büyük destekler sunmuştur. Sosyal tesislerimizin hem başarıyla işletilmesi hem de yöresel yemeklerimizin tanıtımı aşamasında büyük bir gayretle çalışan Yeşilyurt İŞGEM Genel Müdürümüzü, şeflerimizi, yemek ustalarımızı ve tüm personellerimizi kutluyorum. Aldığımız ödüller Malatya ve Yeşilyurt'a hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

7. Dünya Helal Zirvesi'nde elde edilen büyük başarının Yeşilyurt Mutfağının gastronomi dünyasına kazandırılması noktasındaki yatırımlara ve projelere büyük bir güç kattığını hatırlatan Çınar, “Doğu Anadolu Bölgesinde en fazla Coğrafi İşaret Tescil Belgesi alan yerel yönetim olarak birbirinden lezzetli yemeklerimizin gastronomi dünyasında hak ettiği noktaya ulaştırmak adına çok ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Yeşilyurt Kent Konseyi bünyesinde kurduğumuz Gastronomi Çalışma Grubumuzun aktif çalışmaları, kentimizde ki yemek sektörünün öncü isimlerinin katkı ve destekleriyle Yeşilyurt'un gastronomi kimliğinin ön plana çıkartılması konusunda büyük mesafeler aldık. Doğal ürünlerden yapılan yemeklerimizin İstanbul'da ki yarışma sonucunda Türkiye birinci olması, bugüne kadar sergilediğimiz aktif ve gayretli çalışmalarımızın doğal bir sonucudur. Yeşilyurt Mutfağının gastronomi dünyasında hak ettiği değeri ve ilgiyi görebilmesi adına sürdürdüğümüz tanıtım çalışmalarımız ve organizasyonlarımızı, Türkiye Birinciliği ile zirveye taşımış olduk. Malatya'da tescil belgesine kavuşan 16 üründen 6'sının Yeşilyurt Belediyesinde olması büyük bir başarıdır. Dalbastı kirazımız, kiraz yaprağı sarmamız, içli köftemiz, analı kızlı köftemiz, banazı karası üzümümüz ve tandır ekmeğimizin tescil belgelerini aldık, başvurusunu yaptığımız yeni ürünlerimizin de tescil belgelerini alarak bu alandaki gayretlerimizi artırarak devam ettireceğiz. Malatya'yı ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin yöresel yemeklerimizden tatmaları için mekanlar yapıyoruz, sosyal tesisler kuruyoruz. Malatya'daki şeflerimiz, yemek ustalarımız ve lokanta sahiplerimizle işbirliği halinde yürüttüğümüz tanıtım faaliyetlerimize, çalıştaylarımıza ve kongrelerimize devam edeceğiz “ şeklinde konuştu.

Yeşilyurt İŞGEM Genel Müdürü Numan Özcan ise 7.Dünya Helal Zirvesinde kazanılan Türkiye Birinciliğinin onurunu yaşadıklarını ifade edip, desteklerinden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a teşekkürlerini sunarken, şef ve ustalar ise Malatya'yı ve Yeşilyurt'u en güzel şekilde temsil ederek Türkiye Birincisi olarak Malatya'ya dönmenin sevincini yaşadıklarını söyledi.

Çınar, ziyaretin sonunda şef ve yemek ustalarına çeşitli hediyeler takdim etti.