Yeşilyurt Meclisi, Temmuz toplantısını yaptı

Malatya'nın Yeşilyurt İlçesi Belediye Meclisi, sosyal mesafe kuralları ve hijyen kurallarına uygun bir şekilde gerçekleşen Temmuz ayı toplantısında gündemdeki komisyon raporları ve teklifleri görüşerek karara bağladı.

Yeşilyurt Belediyesi Gedik Kültür Merkezi Toplantı Salonunda Başkanvekili Naci Şavata Başkanlığında gerçekleşen Temmuz ayı toplantısı saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Açılış ve yoklamanın ardından Haziran Ayında yapılan toplantının karar özeti oy birliğiyle kabul edildi.

Yeşilyurt Belediyesi'nde kurulan Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü, Koordinasyon İşleri Müdürlüğü, Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Sıfır Atık Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Tesisler Müdürlüğü ile Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünün kuruluş, görev, çalışma usül ve esasları yönetmeliğine ilişkin Hukuk İhtisas Komisyonu Raporu onaylandı.

Özal Mahallesinde bulunan rezerv yapı alanı içerisinde ki mülkiyeti Yeşilyurt Belediyesine ait olan taşınmazların satış talebine yönelik Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünün teklifini görüştükten sonra onaylayan Yeşilyurt Belediye Meclisi, Hıroğlu Mahallesinde mülkiyeti Yeşilyurt Belediyesine ait olan 92 ada 2 nolu parselin dört yıllığına Yeşilyurt İlçe Müftülüğüne tahsis edilmesine karar verdi.

Gündemindeki imar maddelerinden üçünü görüşüp onaylayan Yeşilyurt Belediye Meclisi, altı maddenin ertelenmesine, bir maddenin red edilmesine, beş maddenin ise İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verdi.

4 Ağustos'ta toplanılacak

Bu arada, Temmuz ayı çalışmalarını tamamlayan Yeşilyurt Belediye Meclisi, Ağustos ayı toplantısını 4 Ağustos Salı saat 14:00'de Gedik Kültür Merkezi Toplantı Salonunda yapacak.