Yeşilyurt 'ta kentsel dönüşüm proje alanında temel atma töreni yaptı

Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın seçim vaatleri arasında yerini alıp, Yeşilyurt Belediyesinin kendi öz bütçesi, kaynakları ve gücüyle hizmete sunulacak olan Turgut Özal Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesinin temel atma töreni gerçekleştirildi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın ev sahipliğinde gerçekleşen temel atma törenine, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Umut Yalçın, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, MHP İl Başkanı Mesut Samanlı, Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı Erol Yiğit, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Ercan Altın, AK Parti ve MHP ilçe başkanları, Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları, Sivil Toplum ve Meslek Örgütleri Başkanları, Kurum Müdürleri, Mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasından sonra Turgut Özal Mahalle sakinleri adına teşekkür konuşması yapan Turgut Özal Mahallesi Muhtarı Cebrail Yılmaz, “24 Ocak depreminden sonra can ve mal kaybı olmaması için risk teşkil eden bu alanda uzun zamandır Yeşilyurt Belediye ekipleriyle beraber yoğun bir gayret sarf ettik. Çalışmalar neticesinde 66 parselin bulunduğu 83 bağımsız bölümün olduğu 15 dönümlük alanda 140 hak sahibiyle alakalı yapılan görüşmelerde yaklaşık 100'de 100 varan bir anlaşma sağlanmıştır. Bu projenin tamamlanmasıyla mahallemiz daha nezih ve modern bir kimliğe kavuşacak olup hak sahipleri de hak ettikleri gibi güvenli ve kaliteli konutlarda yaşayacaklar. Mahallemize böylesine güzel bir hizmeti sağladıkları için Yeşilyurt Belediye Başkanımız ve ekiplerine canı gönülden şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise Yeşilyurt Belediyesinin kendi öz bütçesi ve gücüyle hizmete sunacakları Turgut Özal Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesinin kentsel dönüşüm projelerine örnek gösterilecek değerli bir eser olacağını söyledi.

168 daire ve 10 dükkânın yer aldığı Turgut Özal Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesiyle Yeşilyurt'taki depreme dayanıklı, sağlıklı ve güvenli yerleşim alanlarına bir yenisini daha ekleyeceklerini söyleyen Çınar, “ Seçim vaatlerimiz arasında yer alan Turgut Özal Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projemizin temel atma törenimize bizleri kavuşturan Cenab-ı Allah'a ne kadar hamd etsek azdır. Kentimizin en güzel lokasyonuna sahip, son dönemlerdeki yatırımlarla çehresi günden güne değişen Turgut Özal Mahallemizde hizmete sunacağımız Kentsel Dönüşüm Projemizin temel atma törenimizde bizleri yalnız bırakmayan tüm misafirlerimize ayrı ayrı saygı ve şükranlarımı sunuyorum. 2,5 yıl önceki seçim çalışmalarımız sırasında buradaki hemşehrilerimize sözünü verdiğimiz bu özel yatırımı bölgemize kazandırıp, burayı daha modern, güvenli ve konforlu bir seviyeye çıkartacağız “ diye konuştu.

Kentsel dönüşüm projeleriyle Yeşilyurt'un her noktasını daha yaşanabilir ve nitelikli hale getirmeye gayret ettiklerini vurgulayan Çınar, “ 24 Ocak depreminden sonra kendi bölgemizde ki riskli yapılar, depreme dayanıksız bina ve evlerle ilgili ciddi çalışmalar yürütüp, kentsel dönüşüm projelerimize hız verdik.2019 yılındaki seçimlerin hemen ardından kurduğumuz Kentsel Dönüşüm Müdürlüğümüz kontrolünde ciddi çalışmalar yaparak, kendi bölgemizde kentsel dönüşüme uygun alanların doğru, planlı ve sağlıklı dönüşümü için Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığımız başta olmak üzere ilgili Bakanlıklar ve kurumlarla sürekli irtibat halinde oldu. Geleceğe depreme dayanıklı alanlar, binalar ve insanlarımızın huzur ve güven içerisinde yaşayacağı mekanlar emanet etmek adına kentsel dönüşüm projelerine çok büyük önem veriyoruz, bu alanda canla başla çalışıyoruz. Yapılan saha incelemeleri neticesinde depremde ağır hasar gören, riskli olduğu tespit edilen bu bölgemizdeki evlerin ve alanların dönüşüm içinde hemen hareket geçip, hazırladığımız raporları ve projelerimizi Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığımız başta olmak üzere Cumhurbaşkanlığımızın ilgili makamlarına ilettik. 15 Nisan 2020 tarihli 2409 sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile Turgut Özal Mahallesinde ki bu bölge riskli alan olarak ilan edildi. Alınan kararın ardından bizlerde hemen harekete geçerek mahalle muhtarımız ve mahalle sakinlerimizle toplantılar yaptık, yoğun görüşmelerimizin ardından mahalle sakinlerimizin oluru ve onayı ile kentsel dönüşüm projemize hız verdik. Buradaki dönüşüm için başlattığımız çalışmalarda her zaman yanımızda olan mahalle muhtarımıza ve tüm mahalle sakinlerimize teşekkür ediyorum. Hem belediyede hem de muhtarlık binamızda sık sık bir araya geldik, tüm çalışmaları uyumlu, planlı ve koordinasyon halinde yürüttük. Temel gayemiz buradaki hemşerilerimizin depreme dayanıklı, güvenli ve sağlıklı yaşam alanlarında hayatlarını sürdürmeleridir. TOKİ ile işbirliği halinde Hoca Ahmet Yesevi Mahallemizde hizmete sunduğumuz kentsel dönüşüm projesinden edindiğimiz tecrübelerin ardından bu kez belediyemizin kendi öz kaynakları, sermayesi ve gücüyle birlikte dışarıdan her hangi bir destek almadan buradaki projemize başladık. Titiz ve planlı çalışmalarımızın yanı sıra hemşerilerimizin destekleriyle birlikte kentsel dönüşüm projelerine örnek gösterilecek güzel bir eseri daha ilçemize kazandıracağız. Turgut Özal Mahallesinde ki 15 dönümlük alanda; 168 daire ve 10 dükkana sahip dört ayrı binanın yanı sıra sosyal yaşam alanları, yeni nesil oyun grupları, süs havuzları, yeşil alanları ve otoparkıyla dev bir yatırımı daha Yeşilyurt'lularla buluşturup, ilçemizdeki depreme dayanıklı yaşam alanlarımıza bir yenisini daha eklemiş olacağız. Burada ki hak sahibi olan 99 vatandaşımıza kura çekimi sonrasında evlerini teslim edeceğiz. Buranın bir başka özelliği de Malatya'lı müteahhitler, taşeronlar ve firmaların katkılarıyla kendi öz bütçemizle yapacağımız bir projedir. Belediyemizin iştiraklerinden Yeşilyurt İŞGEM kontrolünde gerçekleşen çalışmalar neticesinde tüm işlerimiz planlandığı gibi başarıyla ilerliyor, bugünde binalarımızın temelini atıp inşaat çalışmalarına daha fazla ağırlık vereceğiz. Böylesine önemli bir yatırımın kentimize ve ilçemize kazandırılmasında desteklerini bizlerden esirgemeyen başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığımıza, Milletvekillerimize, Kurum Müdürlüklerimize, mahalle muhtarımıza, hak sahiplerine ve mahalle sakinlerimize teşekkür ediyorum. Rabbim kazasız belasız bir şekilde inşaat çalışmalarının tamamlanmasını ve açılışını da hep birlikte yapmayı bizlere nasip etsin. Turgut Özal Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projemiz Malatya'ya, Yeşilyurt'a, bölgemize, hak sahiplerine ve bur adan ev alacak tüm hemşerilerimize hayırlı uğurlu olsun. ‘Sürekli gelişim, sürekli yenilik, sürekli dönüşüm' mantığından yola çıkarak Yeşilyurt'umuzun hem bugününe hem de yarınlarına hizmet etmeye aynı kararlılıkla hiç durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Yeşilyurt'un mutluluğu, huzuru ve sağlığı için canla başla çalışıyoruz ” dedi.

Kentsel dönüşüm projelerine verdiği önemden dolayı Yeşilyurt Belediyesine teşekkürlerini sunan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu da, “ Böylesine güzel bir projenin temel atma töreninde olmaktan gurur duyuyoruz.24 Ocak'taki depremin yanı sıra belli aralıkla yaşanan depremler nedeniyle kentsel dönüşüm projeleri büyük önem taşıyor. Deprem veya diğer doğal afetlerde insan canının korunması gerektiği çok net bir şekilde ortadayken, insanlarımızın her hangi bir depremde sağlıklı yapılar içerisinde riskler altından kurtarılmalarını sağlamamız gerekiyor. Yeşilyurt Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar'ın girişimleri neticesinde Turgut Özal Mahallesinde başlatılan bu kentsel dönüşümü bizler önemsiyoruz. Böylesine güzel bir projeden dolayı Belediye Başkanımız Mehmet Çınar ve ekibini tebrik ediyorum ve kutluyorum.” diye konuştu.

MHP İl Başkanı Mesut Samanlı ise kentsel dönüşüm projelerinin kentlerin sağlıklı ve planlı gelişmesinde önemli yer kapladığını ifade ederek, “ Kentimizin deprem kuşağında yer almasından dolayı kentsel dönüşüm projeleri büyük öneme sahiptir. Yeşilyurt ve Battalgazi Belediyelerimizin bu anlamda ortaya koydukları gayreti takdirle karşılıyoruz. Deprem bölgesinde olduğumuz için ne zaman depremle karşı karşıya geleceğimizi bilmiyoruz, depreme her an hazırlıklı olmalıyız. Depreme önceden hazırlıklı olmak içinde kentsel dönüşüm projelerini bu açıdan önemsiyor ve destekliyoruz. Buradaki binaların yapılması aşamasında büyük çaba sarf eden Mehmet Çınar Başkanımızı ve ekiplerini tebrik ediyorum” diye konuştu.

Turgut Özal Mahallesinin kentsel dönüşüm projesiyle daha nezih ve modern bir görüntüye kavuşacağını ifade eden AK Parti İl Başkanı İhsan Koca ise “ Gelişen Malatya'mızın gelişen ilçesi Yeşilyurt'umuzun yine gelişen bir mekanı olan Turgut Özal Mahallemiz Yeşilyurt Belediyemizin öncülüğünde başlatılan bu güzel projeyle daha güzel bir görüntüye kavuşmuş olacaktır. Belediye Başkanımız başta olmak üzere katkı sunan herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Kentsel dönüşüm projelerine verdiği önemden dolayı Yeşilyurt Belediyesini tebrik eden AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, “ Son yıllardaki alt ve üst yapı yatırımları, kentsel dönüşüm projeleri, katı atık yönetimi, açılan yollar, parklar, kişi başına düşen yeşil alan miktarları, çevre düzenleme, sanatsal, kültürel ve sportif yatırımlar neticesinde kentlerimiz artık Avrupa standartlarına geldiğini öncelikle ifade etmek isterim. Cumhurbaşkanımızın talimatları neticesinde Bakanlığımız tarafından başlatılan ve çok büyük önem taşıyan kentsel dönüşüm projelerine ise yerel yönetimlerimizin de ağırlık vermesi ve katkı sunması çok önemlidir. Yeşilyurt'umuzda Topsöğüt ve Yakınca bölgemizden sonra Turgut Özal Mahallemizde de başlatılan bu proje, kentsel dönüşüm yatırımlarına çok büyük katkılar sunacaktır. Yerel yönetimlerimizin hizmetleri Malatya'mızın

çok farklı bir noktaya ulaşmasında çok büyük etkendir. Bu tür hizmetleri her zaman takdirle karşılıyoruz. Belediye Başkanımızın şahsında emeği geçen herkesi kutluyorum” şeklinde konuştu.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ise Malatya'nın deprem bölgesinde olması nedeniyle kentsel dönüşüm projelerine büyük destekler verdiklerini ifade ederken şunları söyledi:

“ Vatandaşlarımıza en güzel hizmetlerin ulaşması ve Yeşilyurt'un daha güzel bir görüntüye kavuşması için ortaya koyduğu gayretli çalışmalardan dolayı öncelikle Yeşilyurt Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar'ı tebrik ediyorum ve kutluyorum. Malatya'nın deprem bölgesinde olması nedeniyle kentsel dönüşüm projelerine bizler çok büyük önem veriyoruz. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığımız ve TOKİ tarafından Malatya'ya 20 yılda 20 bine yakın konut yapıldı, son yaşanan depremin ardından 10 bine yakın konutu Malatya'lı hemşerilerimizle buluşturuyoruz. Sadece deprem dolayısıyla kentimize yapılan yatırımlarda 3 milyar TL'ye yakın bedel tutarındaki konutlarımızı hemşerilerimizle buluşturduk. Beydağı 3 ve 4'nci etap konutlarını herkesin görmesini arzu ediyorum, muhteşem bir yatay mimariyle kentimizle buluşturduk. Deprem mağduru hemşerilerimiz için çok güzel konutlar ve alanlar inşa ettik. Turgut Özal Mahallemize ise adını yakışır bir görüntüye inşallah kavuşacak ve buradaki hak sahiplerine evleri teslim edilecek. 168 dairemizi vatandaşlarımızla buluşturacağız. Turgut Özal Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projemizin hâyırlar getirmesini temenni ediyorum, vatandaşlarımız yeni evlerinde mutluluk, huzur ve güven içerisinde yaşayacaklar. Kentimizdeki bu tür kentsel dönüşüm projelerine desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığımıza, Milletvekillerimize, TOKİ'ye ve katkı sunan herkese teşekkürlerimi sunuyorum.”

Konuşmaların ardından İl Müftüsü Veysel Işıldar'ın okuduğu duanın ardından protokol üyeleri tarafından Turgut Özal Mahallesi Kentsel Dönüşüm Proje alanındaki konutların temeline harçlar döküldü.