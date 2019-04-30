Yeşilyurt, tarımda marka olmaya aday

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, soğuk hava deposu, et ve süt işletme tesisi, seracılık ile doğal ürünler pazarı ile tarımda bir marka ilçe olma yolunda ilerlediğini belirterek “Yeşilyurt'umuzu yerli ve milli üretimde önde, örnek ilçe konumuna bu tür yatırımlarla ulaştıracağız” dedi.

Malatya ve Yeşilyurt'un tarımsal faaliyetlerde gelişmesine öncülük edecek farklı temalı projeleri yeni dönemde hayata geçireceklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, doğal su kaynaklarıyla birlikte verimli topraklara sahip Yeşilyurt'un tarım arazilerini yerli üretime katkı sağlayacak seviyeye ulaştırmak için ciddi yatırımları hayata geçirmeyi hedeflediklerini söyledi. Başkan Çınar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı ‘Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları' içerisinde yer alan ‘Tarımda Milli Birlik Projesi'ne katkı sağlayarak yerli ve milli üretimde örnek projeleri halkla buluşturmak için çalışmaları yoğunlaştırdıklarını ifade ederek, "İlçemizde hayvancılığı teşvik ve vatandaşlarımızın daha taze ve sağlıklı ürünlere, daha ucuza erişebilmeleri için ‘Yeşil Gıda Et-Süt İşleme Tesisleri' kuracağız. Bununla birlikte henüz yaş olan meyveler, sebzeler veya süt ürünleri tarzındaki hızlı bozulan tarımsal ve hayvansal ürünlerin, üretiminden tüketimine kadar geçen sürede soğuk bir ortamda muhafaza edilmesi gerekmektedir. Belediye olarak kuracağımız ‘Yeşil Gıda Soğuk Hava Deposu' ile başta üreticiler olmak üzere vatandaşlarımıza, ürünlerini uzun süre uygun koşullarda muhafaza etme imkanı sunacağız. İlimizin iklim koşulları sadece bir sezonda üretim yapmaya elverişli olduğundan, yılda birden fazla ürün alabilmek ve vatandaşlarımıza kaliteli ürünü ucuza sunabilmek amacıyla ‘Yeşil Gıda Seracılık' faaliyetlerimizi başlatacağız. İlçemizin farklı kırsal yaşam alanlarında çiftçilerimiz tarafından üretilen doğal ürünlerimizin açık ve kapalı iş yerlerimiz aracılığıyla tüketiciye direkt olarak üretici eliyle ulaşmasını sağlayacak ‘Doğal Ürünler Pazarı' projemizi halkımızla buluşturacağız. Üreticiler için ayrı bir gelir, tüketiciler için ise doğal ürüne doğrudan ulaşma kolaylığı sağlayacak pazarımızı açmakla bir anlamda tarıma ve hayvancılığa da destek vermiş olacağız. Hem üreticiye hem tüketiciye önemli avantajlar sağlayacak olan Doğal Ürünler Pazarımızda sebze, meyve, yumurta, süt ve süt ürünleri gibi tarımsal gıdaların ilk elden satışı yapılacaktır. Esnaflarımızın nezih ve modern şartlarda ticaretini sürdürmesi, hemşehrilerimizin de sağlıklı ve güvenli ortamlarda alış verişini yapması adına ilçemizin farklı bölgelerine semt pazarları kuracağız" diye konuştu.

Beylerderesi Baraj Göleti ile de milli ve yerli ekonomiye ciddi bir katkı sunacaklarını söyleyen Çınar, “Yeşilyurt Belediyesi olarak yapım aşamasında elimizden gelen desteği verdiğimiz, DSİ Genel Müdürlüğü uhdesinde yapımı devam eden Yeşilvadi ( Beylerderesi ) Barajımız, tarım arazilerine ulaştıracağı sulama suyunun yanı sıra içme suyu ihtiyacının da karşılanmasına ciddi katkılar sunacaktır. Temeli atıldığı ilk günden beri inşaat çalışmalarını yakından takip ettiğimiz barajımızda depolanacak su ile 6 bin 220 dekar zirai arazinin su ihtiyacı karşılanmış olacaktır. Ülke ekonomisine yıllık 5 milyon 660 bin 200 lira katkı sağlaması hedeflenen barajımızın hizmete girmesi çiftçilerimizin yüzünü güldürmesinin yanında Malatya ekonomisinin daha da güçlenmesine ve yaşam standardının yükselmesine vesile olacaktır" diye konuştu.