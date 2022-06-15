Yeşilyurt yeni güreş sahasna kavuşuyor

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yapımı devam eden güreş sahası ile Ahmet Atılgan Parkı inşaat alanında incelemelerde bulunarak, "Buradaki yeni spor ve sosyal yaşam alanımız, Malatya'nın yeni gözde mekanı olacaktır” dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın 2019 Yılındaki Mahalli İdareler Seçimlerindeki vaatleri arasında yer alan ‘Spor Tesisleri' projeleri çerçevesindeki Yeşilyurt Güreş Sahasında ki inşaat çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Yeşilyurt Güreş Sahası ile Ahmet Atılgan Parkının olduğu alanı baştan aşağıya yeniden dizayn ederek bölgenin turizmine kazandıracaklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Yeşilyurt Belediyesi olarak projesini hazırladığımız, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Spor TOTO Teşkilatımızın destekleriyle hizmete sunacağımız Yeşilyurt Güreş Sahamız ve Ahmet Atılgan Parkımızdaki imalat ve yapım işleri tüm hızıyla sürüyor. Güreş sahamızın tribünleri yerleştirildi, saha zemini düzeltilip doğal çim ekimine hazır hale getirildi. Soyunma odaları ve idari kısımların olduğu bölümlerde iç imalat işleri devam ediyor. Güreş Sahamızla birlikte yeni ve farklı bir projeyle yeniden hizmete sunacağımız Ahmet Atılgan Parkımızın içerisindeki süs havuzu ve diğer çevre düzenleme işlemleri aralıksız sürüyor. Çırmıhtı ile özdeşleşmiş, tarihi bir dokusu bulunan bu güzel ve nezih alanımızı, yeniden turizme kazandırıp, bölgede yürüttüğümüz dönüşüm ve değişim yatırımlarımıza bir yenisini daha ekleyeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Ahmet Atılgan Parkı ile birlikte yaklaşık 6 dönümlük alanda gerçekleştirecekleri dönüşüm yatırımı bölgeyi özel bir hüviyete kavuşturmuş olacaklarını da kaydeden Çınar, "Düzenleme çalışmaları, aydınlatmaları, peyzaj düzenleme ve yeşil alanlarıyla birlikte Yeşilyurt'umuzun geleceğine güzel bir eser daha emanet etmiş olacağız. Burası hizmete girdiği andan itibaren çok yoğun ilgi göreceğine inanıyoruz. Malatya'nın yeni gözde mekânları arasına girecek özel bir yatırımı Yeşilyurt'un hizmetine sunacağız. Emeği geçenleri kutluyorum ” şeklinde konuştu.