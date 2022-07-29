Yeşilyurt'a 227. park

Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, İlyas ve Bentbaşı Mahallelerinin birleşme noktasında hizmete sunulacak 227'nci parkta devam eden çalışmaları inceledi

Park ve yeşillendirme hizmetleriyle birlikte Yeşilyurt'un bütün bölgelerinde ferah ve modern yaşam alanları oluşturduklarını belirten Çınar, “ Son yıllardaki yatırımlarla birlikte cazibesi ve prestiji artan İlyas ve Bentbaşı mahallelerimizin birleşme noktasında yapımı devam eden park alanımızla birlikte yeni yaşam alanlarımıza bir yenisini daha eklemiş olacağız. Mimari tasarımları, yeşil alanları, sosyal donatıları, oturma alanları, yürüyüş ve bisiklet yollarının yanı sıra spor aletleri ve çocuk oyun gruplarıyla her yaştan ve her kesime hitap eden sosyal yaşam alanlarımızın sayısını buradaki yeni hizmet mekânımızla birlikte 227'e çıkartmış olacağız. Toplam 6 bin 300 metrekarelik alanda bölge sakinlerinin hizmetine sunacağımız güzel ve şirin park alanımızda yeşil alanlar ve sosyal donatıların yanı sıra çocuk oyun grubu, kamelyalar, fıtness aletleri ve yürüyüş yolları yer alacak. Yaklaşık bir ay önce başlayan imalat işlemleri ve çevre düzenleme çalışmaları planlandığı gibi ilerliyor. Bölgeye değer katacak, 7'den 70'e tüm vatandaşlarımızın hayat standartlarını yükseltecek çok özel bir park alanını burada inşa ederek park yatırımlarında yakaladığımız başarı seviyemizi bir adım ileriye taşımış olacağız. Saha çalışmalarını büyük bir özveri ve gayretle yürüten Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimize başarılar diliyorum” dedi.

Çınar, Yeşilyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin, bir yandan yeni parklar inşa ederken diğer taraftan ilçenin muhtelif bölgelerindeki park alanlarındaki bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını sürdürdüğünü sözlerine ekledi.