Yeşilyurt'a macera parkı ve sosyal tesis

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Kadim Çırmıhtı'nın doğal güzelliklerine tepeden bakan bir noktada bulunan Şahintepesi Sosyal Tesislerimizi ‘Macera Parkı ve Sosyal Tesis' projemizle turizme kazandıracağız. Farklı bir mimari bakış ve tasarımla baştan aşağıya yenilenerek hizmete girecek olan tesislerimiz, bölgedeki canlılığı artırarak ilçemizin ekonomik ve sosyal yaşam düzeyine önemli değerler katacaktır” dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri öncesinde ki vaatleri arasında yer alan ‘Şahintepesi Sosyal Tesisleri Halka Açma' projesi adım adım gerçeğe dönüşüyor.

Yeşilyurt'lulara verdikleri sözleri teker teker yerine getirdiklerini söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Şahintepesi Sosyal Tesislerini ‘Macera Parkı ve Sosyal Tesis' projesiyle baştan aşağıya yenileyerek çok fonksiyonlu bir tesise dönüştüreceklerini söyledi.

Bölgedeki eşsiz güzelliklerin ön plana çıkması için ‘ Lezzet Vadisi' projesi başta olmak üzere bu tür farklı yatırımlara ağırlık verdiklerini hatırlatan Çınar, “Yeşil alanları, atmosferi, doğal güzellikleri ile dikkat çekici özelliklere sahip kadim Çırmıhtımızın eşsiz manzarasına tepeden bakan bir noktada bulunan Şahintepesi Sosyal Tesislerini farklı bir projeyle yenileyerek iç ve dış turizme kazandırmayı hedefliyoruz. 31 Mart Seçimleri öncesinde halkımıza vaat ettiğimiz projelerimiz arasında yer alan bu sözümüzü yerine getirmek adına aylardır çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Etüd Proje Müdürlüğümüz toplam 37 dönüm alan üzerinde bulunan bu tesislerimizi farklı bir bakış açısı ve projeyle hizmetine girmesi için güzel bir proje hazırladı. Yeşilyurtumuzun marka değerine yakışacak, bölgemizin turizm potansiyeline katma değer katacak özelliklere sahip, alanında deneyimli uzman ekipler tarafından farklı bir bakış açısıyla hazırlanan ‘Macera Parkı ve Sosyal Tesis' projemizde bir adet kafe- restorant, 161 araçlık açık ve kapalı otopark, kafes hayvanlarının bulunduğu mini bir hayvanat bahçesi, çocuklar için balonlu eğlence havuzu, mini masal parkı, akvaryum, dağ kızağı alanı, paintbaal alanı, wc-lavabo, bay-bayan mescit ile bebek bakım odaları bulunmaktadır. Çocuklarımız masal parkımız içerisinde ki raylı bir sistem sayesinde Nasrettin Hoca, Keloğlan, Pinokyo, Ali Baba ve Kırk Haramiler'i izleyerek ve dinleyerek eğlenceli ve keyifli vakit geçirebilecekler. Dağ kızağı alanı ve paintbaal alanlarıyla buradaki eşsiz güzelliklerin daha fazla tanınmasını sağlayacağız. Gerek ağaçtan ağaca gerekse de tırmanma duvarlarıyla her yaştan vatandaşımızın sportif aktivite yapacağı alanlar oluşturacağız. Projemizde yer verdiğimiz bütün hizmet alanlarımız birbirlerini bütünleştirecek şekilde hizmete girecektir. Bölgemizin sosyal ve doğal kimliğine artı değerler katacak olan bu projemizi tamamlayıp hizmete sunduğumuzda yerli ve yabancı turistlerimizin buraya akın edeceklerine yürekten inanıyorum. Ailelerimiz buraya gelerek çocuklarıyla birlikte keyifli anlar yaşayıp, eşsiz güzelliklerin tadını çıkaracaklar. Bizim tek gayemiz; bölgemizi geliştirmek ve daha fazla turist çekmektir. ‘Lezzet Vadisi' projemizin yanı sıra bu tür yatırımlarla bölgemizdeki hareketliliği artırmayı amaçlıyoruz. Buranın doğal kimliğinin ön plana çıkmasını sağlayacak olan projemizin ihalesini en yakın zamanda yapacağız. EKAP'tan gerekli bilgilendirme yapılacaktır. Yap-İşlet-Devret modeliyle yeniden hizmete sunacağımız tesislerimiz ilçemizi cazibe merkezine dönüştürmesinin yanı sıra sosyal yaşam kültürüne farklı bir pencere açacaktır” diye konuştu.