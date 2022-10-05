Yeşilyurt'a modern hizmet binası

Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Meclis Üyeleri, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın daveti üzerine yapımı devam eden Yeşilyurt Belediyesi Yeni Hizmet Binası ile Millet Bahçesinin inşaatını incelediler.

Yeşilyurt Belediyesinin ilçenin farklı bölgelerindeki hizmet binalarını tek çatı altında toplamak, vatandaşlara yerinde hızlı ve kaliteli hizmetler sunmak amacıyla Turgut Özal Mahallesinde inşaatı devam eden Yeşilyurt Belediyesi Yeni Hizmet Binasında çalışmalar planlandığı gibi ilerliyor.

Malatya'nın kent estetiğine yakışacak iç ve dış mimarisinin yanı sıra yeşil alanları, otoparkları ve konforlu alanlarıyla Yeşilyurt'un geleceğine emanet edilecek özel eserler arasında yerini almaya hazırlanan Yeşilyurt Belediyesi Yeni Hizmet Binasıyla aynı alanda hizmete sunulacak olan Millet Bahçesiyle birlikte Yeşilyurt'a yeni bir hizmet ve yaşam alanı sunulacak.

Yeşilyurt Belediye Hizmet Binası ve Millet Bahçesinin yanı sıra Ahmediye Caminin bulunduğu bölgeyi birbirine bağlayacak yürüyüş ve bisiklet yollarıyla birlikte bölgenin prestijini artıracak tüm yatırımları titizlikle takip eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Belediye Meclis Üyeleriyle birlikte devam eden inşaat çalışmalarını inceledi.

Yeşilyurt Belediyesinin hizmetlerini tek çatı altında toplayacakları Yeşilyurt Belediyesi Yeni Hizmet Binasının fonksiyonel yapısı ve hizmet alanlarıyla Yeşilyurt'un kalkınma sürecine ayrı bir değer kazandıracağını söyleyen Çınar, “Hizmet Binamızın inşaatı planladığımız gibi ilerliyor. Bir yandan duvar imalatları diğer taraftan sıva, tesisat ve dış cephe imalatları ile alüminyum işleri yapılıyor. Kentimize yakışan, belediyemizin hizmet kalitesini ön plana çıkartacak, personellerimizin de kaliteli ortamlarda vatandaşlarımıza hizmet vereceği modern bir hizmet binasını ilçemize kazandırmak için titiz bir çalışma yürütüyoruz. Hemşehrilerimize güzel bir mekanda kaliteli hizmetler sunacağız. Fonksiyonel yapısı, kolay ve rahat ulaşılabilecek hizmet mekanları, güvenliği ve düzenli ortamlarıyla Yeşilyurt'a çok yakışacak güzel ve konforlu bir binaya inşallah kavuşacağız. Hizmet binamızın tüm süreçlerini yakından takip ediyoruz. Yeşilyurt'u birlikte yönettiğimiz değerli Meclis Üyelerimizle de bugün bir inceleme ziyareti yaptık, binamızın yanı sıra diğer alanlarla ilgili bilgiler paylaştık, fikir alış verişinde bulunup onlarında kıymetli görüşlerini aldık” diye konuştu.

Toplam 40 dönümlük alanda Yeşilyurt Belediye Hizmet Binasıyla birlikte Millet Bahçesinin de yer almasının bölgenin gelişimi açısından önemli olduğuna işaret eden Çınar, “ Binamızın yan tarafında inşa edilen Millet Bahçemizin inşaatı da sorunsuz şekilde ilerken projede yer alan bazı binaların kaba inşaatları tamamlandı. Yeni Belediye Binamız ile Millet Bahçesini inşallah aynı zamanda hemşehrilerimizin hizmetine sunarak burada ki yaşam alanımızı Yeşilyurt'umuza kazandırmak istiyoruz. Toplam 40 dönümlük alanda hizmete sunulacak olan bu özel eserlerle birlikte burası Millet Kıraathaneleriyle, Nikah Salonuyla, sosyal ve sportif alanlarıyla, yeşil alanlarıyla, otoparklarıyla ve dinlenme alanlarıyla kentimizin en gözde mekanları arasında yer alacaktır. Vatandaşlarımız buraya gelerek hem dinlenecekler hem de belediye hizmetlerine ulaşabilecekler. Yeşilyurt'un hem bugününe hem de geleceğine yatırım yapmaya aralıksız devam ediyoruz.2019 yılında bugüne kadar vaat ettiğimiz 45 projesinin yanı sıra 40'a yakın projeyi Meclis Üyelerimizin destekleriyle hayata geçirdik. Bu yatırımlar ilçemizin çehresini değiştirdi, yaşam seviyesi yükseldi. Belediyemizde birlik ve beraberlik vardır, dayanışma vardır. Bugün ki ziyaret sırasında görüşleriyle çalışmalarımıza güç katan bütün Meclis Üyelerimize teşekkürlerimi sunuyoruz. El birliğiyle Yeşilyurt'umuza daha kaliteli hizmetler getireceğiz. Yeşilyurt inşallah çok daha güzel hale gelecektir” şeklinde konuştu.