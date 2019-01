Yeşilyurtlu muhtarlardan Çınar'a tam destek

Yeşilyurt'un 82 mahallesinde görev yapan mahalle muhtarları, 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde AK Parti'den Yeşilyurt Belediye Başkanı adayı olarak gösterilen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar için adadıkları kurbanı kesip dua ettiler.

Yeşilyurt Belediyesi Hizmet Binasına gelen mahalle muhtarları, adaylığından dolayı tebrik ettikleri Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a çalışmalarında başarılar dilediler.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın aday gösterilmesinden duydukları memnuniyeti dile getiren Yeşilyurt Muhtarlar Derneği Başkanı Salman Şahbaz, “ 31 Mart seçimleriyle ilgili ilçemizde aday adayları açıklanmadan önce bir araya gelerek Belediye Başkanımız Mehmet Çınar aday gösterilirse adak adamıştık, kendisi aday gösterildi. Allah rızası için adağımızı keseceğiz. Başkanımıza şahsım ve muhtarlarım adına başarılar diliyorum. Adaylığı hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Seçiminin güzel bir ortamda geçmesini temenni eden Türkiye Muhtarlar Derneği Malatya Şube Başkanı Mustafa Eren ise, “Seçimlerde Büyükşehir ve İlçe Belediye Başkanlarının yanı sıra Meclis Üyelerimizi ve Muhtarlarımızı seçeceğiz. Seçimlerin ülkemize ve Malatya'mıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Yeşilyurt Belediye Başkanlığı için aday gösterilen Mehmet Çınar Başkanımıza da başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verdi.

Mahalle muhtarlarının sürpriz ziyareti ve desteklerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Çınar ise, Yeşilyurt'un kalkınma ve büyüme sürecinde büyük emekleri bulunan muhtarların desteklerinin kendilerini onure ettiğini söyledi. Çınar, projeleri birlikte hayata geçirdikleri ve yatırımlarda her zaman fikirlerine başvurdukları muhtarların bu ziyaretinin çok anlamlı ve özel olduğunu dile getiren Çınar,“Yeşilyurt'u geliştirmek ve büyütmek, mahallelerimizi farklı yatırımlarla güzelleştirmek ve geliştirmek adına beş yıllık sürede büyük bir gayret sarf ettik. Bu çalışmaların organizasyonu, başarılı bir şekilde hayata geçmesi, insanlarımızın mutlu ve huzur yaşam sürmesinde siz değerli muhtarlarımızın ciddi katkısı vardır. Hep birlikte hareket ederek, kenetlenerek, birlik ve beraberlik ruhuyla çalışarak güzel ilçemizi her geçen gün daha güzel bir görüntüye ulaştırdık. Bu dayanışma ve kenetlenme ruhumuz büyük çaplı projelerin ve yatırımların hayata geçmesine, ilçemizin her alanda örnek hizmetlere kavuşmasına vesile olmuştur. Gönül kazanmak için gönülden çalışmak, bir ve beraber hareket etmek önemlidir. Bizler ne iş yapıyorsak gönülden ve kalpten yapıyoruz. Yaptığımız işte en önemli olan halkın yanında olabilmektir. Bizler iyi günde kötü günde daima halkımızın yanındayız. Yeşilyurt'umuzu geliştirmek ve hemşehrilerimizi mutlu edebilmek için çalışıyoruz. Bugün ki bu nazik ziyaret, ince düşünce ve adaktan dolayı tüm muhtarlarımıza ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

AK Parti'den Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı gösterilmesinin ardından omuzlarında ki yükün daha da ağırlaştığının bilincinde olduklarını da sözlerine ekleyen Çınar, “Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla Yeşilyurt Belediye Başkan adaylığı görevi şahsıma tevdi edildi ama bizler bu şehri beraber yöneteceğiz. Geride bıraktığımız süreçte muhtarlarımız bir araya gelip, ‘Beraber çalışalım, Ankara'ya gidelim, gerekli yetkili mercilere gidelim' diye talepleri oldu. Bizler kesinlikle bunu kabul etmedik, her şeyin doğal mecrasında ilerlemesinden yana olduk. ‘Rabbim nasip ederse olur hakkımızda hayırlısı ne ise o olsun' diye hareket ettik. Genel Merkezimizden çıkacak her türlü karara saygı duyacağımızı bütün görüşmelerde dile getirdik. Başka bir arkadaşımızda aday olabilirdi, bizde onun yanında halkımız ve milletimiz için çalışırdık. Gece gündüz demeden çalışarak Yeşilyurt'umuzu daha iyi noktalara taşıyacağız. Başlattığımız projeleri devam ettirmeye, yeni projelerimizi hayata geçirmeye aynı kararlılık ve azimle devam edeceğiz. Halkımıza gönülden ve kalpten hizmet edeceğiz. Yeşilyurt'un kıymetli sakinlerini, muhtarlarımızı, bölgemizde yaşayan bütün vatandaşlarımızı mahçup etmeden, elimizden gelenin fazlasını yaparak bugüne kadar olduğu bundan sonrada özverili ve fedakarca çalışacağız. Bilgi, beceri ve deneyimlerimizi de bu sürece katarak, sizlerden gelecek görüş ve önerilerle birlikte bölgemizdeki gelişimi daha ileri seviyeye ulaştıracağız” diye konuştu.

Konuşmalardan sonra kurban kesimi yapılıp, dualar edildi.