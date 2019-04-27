Yeşilyurt'ta 108 park kazandırıldı

Toplamda 376 bin 576 metrekare yeşil alanın ilçeye kazandırılmasını sağladıklarını belirten Başkan Mehmet Çınar, “Yeşilyurt'ta ki farklı ve ayrıcalıklı yaşam koşulları bizleri mutlu ediyor” dedi.

Yeşilyurt'un yeşil dokusunu güçlendirip farklı ve ayrıcalık yaşam koşullarını yaygınlaştıracak ‘insan odaklı' projelere ağırlık veren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın talimatıyla gerçekleşen yatırımlarla, Yeşilyurt'un her bölgesinde ki değerli ve kıymetli alanlar farklı mimari yapıya sahip park alanlarına dönüştürülüyor.

Yeşilyurt'un tüm mahallelerinde çocuk oyun alanlarının sayısını artırdıklarını ifade eden Çınar, belediye olarak mahallelere yeni nesil modern oyun parkları kazandırdıklarını söyledi.

Parkların çocukların zihinsel ve fiziksel gelişimlerine katkı sağlayan, güven içerisinde vakit geçirebilecekleri alanlar olmasını önemsediklerini belirten Çınar, “Milletimizin ihtiyaçlarını biliyoruz, tespit ediyoruz ve onların ihtiyaçlarına göre projelerimizi uyguluyoruz. Bir yandan yeni parklar yaparken bir yandan da mevcut parkları bulunduğu bölgedeki hemşehrilerimizin ihtiyaç ve taleplerine göre yeniliyoruz. İlçemize daha geniş yeşil alanlar, daha güzel parklar kazandırmak için bugüne kadar 108 parkı hizmete sunarken, bu çalışmalar neticesinde 376 bin 576 metrekare yeşil alanı ilçemize kazandırmış olduk. Hizmetlerimizin temel hedefi, vatandaşlarımızın ve çocuklarımızın mutlu ve huzurlu olmasıdır. Kentimizin estetik dokusuna ve yaşam kalitesine katkı sağlayan sosyal yaşam alanlarımızın sayısını artırmanın mutluluğu içerisindeyiz. Çocuklarımızın yaşadığı kentte huzurlu ve mutlu bir şekilde hayatını sürdürmesi, çocukluğunu tam anlamıyla yaşaması için bizde üzerimize düşenleri yapmaya çaba sarf ediyoruz. Parklarımızın ilçemizin ve bölgemizin sosyokültürel ve çevreyle ilgili özelliklerine en uygun olacak şekilde projelendirilmesi ve hizmete girmesine özen gösteriyoruz” şeklinde konuştu.

Yeşilyurt Belediyesinin hizmete sunduğu sosyal tesis ve park alanlarına yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, güzel havanın tadını çıkartırken, çocuklar ise gönüllerince eğleniyorlar. Oyun alanlarında oyunlar oynayıp, keyif dolu saatler geçiren çocukların mutluluğu gözlerinden okunuyor.

Yeşilyurt Belediyesinin dev yatırımları arasında yer alan ‘Beylerderesi Şehir Parkı' projesinin uygulanacağı alanda hizmete giren yeni park alanındaki imkanlardan faydalanan vatandaşlar, bir yandan su seviyesi yükselen Baraj Göleti etrafında yürüyüş yapıp, güzel havanın tadını çıkartırken, diğer taraftan askeri teçhisatların yer aldığı Savunma Sanayi ve Savaş Makineleri Açık Hava Müzesine yerleştirilen uçak ve tanka büyük ilgi gösteriyorlar.

Park alanı içerisindeki kamelyalarda oturarak sohbet edip, piknik yapan vatandaşlar, sağlıklı bir hayat için yürüyüş yapmayı ihmal etmiyorlar. Savunma Sanayi ve Savaş Makineleri Açık Hava Müzesinin de yer almaya başlayan askeri teçhisatlara ilgi gösteren vatandaşlar, çocuklarıyla birlikte bol bol fotoğraf çektirip, keyifli anlar yaşıyorlar.

Parkta yürüyüş yapan, oturma alanlarında dinlenen, çocuklarını oyun alanlarında oynamaya getiren vatandaşlar, Yeşilyurt'ta farklı ve ayrıcalıklı yaşam koşullarını tam manasıyla yaşadıklarını ifade ederken, ilçeye kazandırılan çok amaçlı sosyal yaşam alanlarından dolayı Yeşilyurt Belediye Mehmet Çınar'a teşekkürlerini sundular.

Yeşilyurt'ta ki park alanlarından memnun olduklarını ifade eden Sibel Gül isimli bir vatandaş, “Gerçekten çok memnunuz, komşularımızla parka geliyoruz, dinleniyoruz, sohbet ediyoruz, bundan daha güzel bir şey olurmu, emeği geçenlerden Allah razı olsun “ ifadelerini kullandı.

Mehmet Erdem isimli bir vatandaş ise, Yeşilyurt İlçesindeki park alanlarının çok nezih ve güzel olduğunu ifade ederken, “Park alanlarımız her açıdan güzel, bize düşen görev; bu park alanlarına temiz bakmaktır, çöpleri kutularına atarsak buralar daha güzel olur, sadece Belediye'ye bırakmamak lazım. Bende yürüyüş yapıyorum, çok beğeniyorum” ifadelerine yer verdi.

Parkta ailesiyle vakit geçiren Mehmet Balaban isimli bir vatandaş, “ Verilen her emeğe saygı duymak lazım, Yeşilyurt Belediyesi her açıdan güzel park alanlarını bizlerin hizmetine sunuyor, bizlerde buraya gelip keyifli vakit geçiriyoruz. Gerek park alanları gerekse de buradaki savaş müzesi çok güzel olmuş, emeği geçen başta Belediye Başkanımız olmak üzere herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.