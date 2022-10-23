Yeşilyurt'ta 2 bin 265 yeni konut ve dükkan yapıldı

Etap Kentsel Dönüşüm Projesindeki binaları inceleyen Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Malatya'nın deprem kuşağında yer alması nedeniyle bugüne kadar ilçemizin muhtelif bölgelerinde 2 bin 265 konut ve dükkan yapılarak, sağlam ve güvenilir yaşam alanlarımızın sayısını artırdık” dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, beraberinde Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Numan Özcan ve Oğuz Özcan, Yeşilyurt Belediye Meclis Üyeleri, Yeşilyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Mehmet Tosun ve Hoca Ahmet Yesevi Mahalle Muhtarı Orhan Ünalır ile birlikte yapımı tamamlanan 1.Etap Kentsel Dönüşüm Projesindeki Konutlarda incelemelerde bulundu.

Tamamlanan Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi konutlarında yeni evlerine taşınan hak sahibi Döndü Kaçak ve ailesini de ziyaret ederek taleplerini dinleyen Çınar, ardından site içerisinde ki alanları gezerek mahalle sakinleriyle yeni yapılacak yatırımlar üzerine fikir alış verişinde bulundu. Mahalleye çok güzel bir yaşam alanı kazandırıldığını söyleyen Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Muhtarı Orhan Ünalır, “Konutlarımızın hayata geçmesinde Belediye Başkanımız Mehmet Çınar ve ekiplerinin büyük emekleri oldu ve sonuçta çok güzel bir yaşam alanına kavuştuk. Çınar Başkanımızın talimatlarıyla konutlarımızın eksiklikleri teker teker gideriliyor, yol, park ve kaldırım çalışmaları yapılıyor. Bizim her zaman yanımızda olan Belediye Başkanımıza ve ekiplerine şahsım ve mahalle sakinleri adına teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Çınar ise Hoca Ahmet Yesevi Mahallesindeki konutlarının örnek bir yatırım olduğunu belirterek, ''Malatya'mızın deprem kuşağında yer alması nedeniyle ilçemizde depreme dayanıklı, güvenilir ve sağlam yapı stoklarının sayısını artırmak için bütün gücümüzle çalışıp, birbirinden değerli yatırımları ve projeleri hemşehrilerimizle buluşturmaya devam ediyoruz. Devletimizin büyük destekleriyle TOK ile işbirliği halinde Hoca Ahmet Yesevi Mahallesine kazandırdığımız 1.Etap Kentsel Gelişim ve Değişim Projemizde örnek gösterilen çok özel bir yatırımdır. Konutlarımız ve sosyal yaşam alanlarımızla birlikte burayı modern bir görüntüye kavuşturduk. Site yöneticilerimiz, mahalle muhtarımız ve mahalle sakinlerimizle sık sık görüşerek buranın eksikliklerini teker teker gideriyoruz. Hak sahiplerinin yanı sıra buradan ev alan hemşehrilerimizin ferah, temiz ve düzenli bir alanda hayatını sürdürmesi içine ekiplerimizi seferber ettik. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz iletilen taleplerin çözüme kavuşması için ön hazırlıkları yaptıktan sonra, yenileme ve düzenleme çalışmalar hız kazandı. Ailelerimizin çocuklarıyla birlikte gelip dinlendikleri yeşil alanımızın aydınlatma ve otomatik sulama sistemlerini tamamladık. Spor sahası, kamelyalar ve sert zeminle ilgili yaşanan sıkıntıları hemen bertaraf ettik. Mahalle sakinlerimizin talebi üzerine buradaki alanımızı temiz, ferah ve modern bir görüntüye kavuşturduk.383 konut ve 6 dairemizin yer aldığı sitemiz ile yan tarafındaki anaokulu ve ilkokulumuz arasındaki ulaşım ve kaldırımla ilgili sorunların çözüme kavuşması için de Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz gerekli çalışmaları başlattılar. Çift taraflı kaldırım yürüyüş yolu, asfalt çalışması ve otoparkımızı da yaparak, velilerimizin ve çocuklarımızın okula gidiş ve gelişlerini daha güvenilir ve sağlıklı hale getireceğiz. Çevre düzenlemeyle ilgili talepler var, onları da yerine getireceğiz. Yeni yatırımlarımızla birlikte buradaki konutlarımızdaki yaşam seviyesini artırmaktayız. Konutlarımızla olan irtibatımızı asla kesmiyoruz, site sakinlerimizin taleplerini gerekli planlamaların ardından çözüme kavuşturuyoruz. Koordineli ve planlı bir şekilde hayata geçen hizmetlerimizin gerçeğe dönüşmesinde desteklerini esirgemeyen ve ekiplerimize yardımcı olan mahalle muhtarımıza ve mahalle sakinlerimize teşekkür ediyorum. Çalışmaları büyük bir titizlikle takip edip, vatandaşlarımızın isteklerini yerine getiren ekiplerimizi de tebrik ediyorum ellerine, emeklerine sağlık” şeklinde konuştu.

Yeşilyurt İlçesinde depreme dayanıklı yaşam alanların sayısının hızla çoğaldığına dikkat çeken Çınar, “Hoca Ahmet Yesevi Mahallemizdeki kentsel dönüşüm binalarımız örnek bir yatırım olarak ilçemize kazandırıldı, bunun sevincini hep birlikte yaşıyoruz. Hemşehrilerimiz huzurlu, sakin ve modern bir alanda hayatını sürdürüyor. Depreme dayanıklı, konforlu ve sağlam binalardan oluşan buradaki siteden ev alan bir ailemizi de ziyaret ettik, onlarda buradaki ortamdan memnunlar ve güzel düşüncelerini bizimle paylaştılar. Yaptığımız buradaki konutların ardından kendi imkânlarımız ve gücümüzle Turgut Özal Mahallemizde kentsel dönüşüm evlerimize hız verdik. Belediyemizin iştiraklerinden İŞGEM bünyesinde Yeşil Yaka, Yeşil İnci ve Topsöğüt Konutları gibi depreme dayanıklı binalardan oluşan, modern yaşam alanlarını Yeşilyurt'umuza kazandırdık. Bununla birlikte deprem mağduru hemşehrilerimiz için Yakınca ve Kaynarca mahallelerimizde de toplu konutlar yapılıyor. Hayata geçen yatırımların yanı sıra kendi imkânlarımızla yaptığımız konut ve dükkân sayısı 2 bin 265'e ulaştı. Yeni konutlarımızla birlikte sağlam, depreme dayanıklı ve konforlu yaşam alanlarımızın sayısını hızla artırmaktayız. Hoca Ahmet Yesevi mahallesindeki konutlarımızla yola çıktık, ardından çok sayıda konutu ve işyerini hemşehrilerimizle buluşturduk. Biz işimizi gönülden ve severek yapıyoruz, sonucunda da güzel ve kaliteli eserler ortaya çıkıyor. Cenab-ı Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin, inşallah daha güçlü destekler ve projelerle kıymetli hemşehrilerimizin hayat standartını yükselten yatırımlarımıza aralıksız devam edeceğiz. Çünkü, Yeşilyurt'umuz her şeyin en iyisine ve en güzeline layıktır” diye konuştu.