Yeşilyurt'ta 299 metruk ev yıkıldı

Malatya'nın Yeşilyurt Belediyesi, Yeşilyurt'u metruk evlerden arındırıp, sağlıklı, huzurlu ve güvenli yaşam alanları oluşturma noktasında ciddi adımlar atıklarını bildirdi. Yeşilyurt Belediyesi, Karakavak Mahallesi'nde, yol açma ve genişletme hizmetlerine engel teşkil eden iki evin yıkımıyla birlikte toplamda 299 adet metruk evi yıktı.

Yeşilyurt ilçesinin farklı noktalarında alternatif yol güzergahları oluşturup trafik akışını rahatlatmak adına yol açma ve yol genişletme çalışmalarına aralıksız devam eden Yeşilyurt Belediyesi, sorunlu ve plansız güzergahların canlandırılması, sağlıklı hale getirilmesi ve yeniden yapılandırılması aralıksız devam ediyor.

Yeşilyurt Belediyesi İmar İşler Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa sürdürdükleri çalışmalar neticesinde Karakavak Mahallesi'nde yol açma ve genişletme çalışmalarına engel teşkil ettiği tespit edilen iki ev, gerekli resmi prosedürlerin yerine getirilip, çevre güvenliği alındıktan sonra iş makineleri aracılığıyla yıkımı gerçekleştirildi.

“Yeşilyurt belediyesine ve başkanımıza teşekkürler”

Yıkılan evlerin enkazları kaldırılıp, alanın temizlenmesinden sonra Güngör Caddesi'ndeki Medrese ve Mehmet Ejder sokakları üzerinden Altın Kayısı Bulvarı'na kadar olan yolun bağlantısını tamamlama aşamasında yol çalışmaları hız kazandı. Karakavak Mahalle Muhtarı İhsan Güngör, mahalledeki araç ve yaya trafiğini rahatlatmak adına gerçekleşen çalışmalardan dolayı Yeşilyurt Belediyesine teşekkürlerini sundu.

“Kent estetiğine değer katacak uygulamalar ve hizmetler önceliğimizdir”

Yıkım çalışmalarını yerinde takip eden Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Kadircan Esen ise Yeşilyurt'un kent estetiğine değer kazandıracak projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini söyledi.

Güvenli ve daha yaşanabilir bir Yeşilyurt oluşturma hedefi doğrultusunda çalışmalara hız verdiklerini dile getiren Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Kadircan Esen, yıkılmaya yüz tutmuş, yangın ve göçme tehlikesi arz eden metruk binaların yanı sıra park ve yol açma çalışmalarına engel teşkil eden binaları teker teker ortadan kaldırdıklarını vurguladı.

2014 ile 2020 yılları arasında Yeşilyurt'ta toplamda 299 adet, 31 Mart 2019 seçimlerinden bugüne kadar da 41 metruk evin yıkımının gerçekleştiğini dile getiren Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Kadircan Esen, "İlçemizin her noktasını modern ve kaliteli yapılaşma metoduna uygun projelerle daha değerli hale getirmek adına özellikle metruk evlerin yıkımına ayrı bir hassasiyet göstermekteyiz. Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar'ın üzerinde özenle durduğu bu tip binaların yıkım işlemlerine ara vermeden devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini tehdit eden metruk binaların yanı sıra yol açma ve park çalışmalarına engel teşkil eden binaları resmi prosedürleri yerine getirip, yıkımlarını yapıyoruz. Bugünde Karakavak mahallemizin farklı caddelerine ulaşım ağını sağlayan bağlantı yollarının açılmasına engel teşkil eden iki evi, çevre güvenliğini aldıktan sonra yıkımını başarıyla gerçekleştirdik. Çalışmaların ardından mahalle içi bağlantı yollarının yapımına hız verdik. İlçemiz bu tür yenileme ve değişim hizmetleriyle daha modern ve estetik bir görüntüye ulaşıp, yaşam standardı da doğal olarak yükselecektir. Fen İşleri Müdürlüğümüz ile harita uygulama şefliğinin değerli personellerine bu vesileyle teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.

Karakavak'taki yıkım çalışmalarını Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Nogay ile Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürü Bülent Çetin Yeşilbahçe de takip etti.