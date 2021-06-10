Yeşilyurt'ta 2.yaz spor okulları sporseverlerle buluşacak

Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, 7 farklı branşta hizmete verecek olan '2. Yaz Spor Okulları'nı 1 Temmuz ile 30 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirecek. Pandemi tedbirleri altında hizmet verecek olan okulların kayıtları, Yeşilyurt Belediyesi Hizmet Binası C Blok'ta oluşturacak başvuru noktasına 14 Haziran'dan itibaren yapılabilecek.

Gençlerin sosyal ve sportif yönlerini güçlendirecek projelere ayrı bir önem veren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın talimatıyla Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde açılacak olan 2.Yaz Spor Okulunda futbol, masa tenisi, basketbol, tekvando, kick-boks, cimnastik ve voleybol branşlarında temel eğitimler verilecek.

Gençlere ve çocuklara spor bilincini aşılayıp sağlıklı nesiller yetişmesine katkıda bulunmak amacıyla 2. Yaz Spor Okullarını sporseverlerle buluşturacaklarını ifade eden Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü İbrahim Bingül, “Gençlerimizin sağlıklı ve dinamik bir hayata sahip olmaları için ciddi yatırımları Yeşilyurt'umuzla buluşturan Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar'ın talimatıyla ilkini 2019 yılında açtığımız Yaz Spor Okullarımızın kapılarını bu yılda genç sporcularımıza açacağız. 1 Temmuz ile 30 Ağustos tarihleri arasında düzenleyeceğimiz okulumuzun kayıtlarını 14 Haziran'da başlatacağız. Belediyemizin MAŞTİ karşısındaki C Blok Hizmet Binasında oluşturacağımız başvuru noktasında sabah 10:00 ile 15:30 saatlerinde arasında yapılacak kayıtlar için çocuklarımızın velileriyle birlikte gelmeleri, yanlarında HES kodları ve kimlik fotokopilerini bulundurmaları gerekmektedir. Futbol, masa tenisi, basketbol, tekvando, kick-boks, cimnastik ve voleybol branşlarında verilecek eğitimlerde pandemi tedbirlerini üst seviyede uygulayıp, çocuklarımızın hijyenik ve sağlıklı ortamlarda eğitim almalarını sağlayacağız. Açılacak olan kurslarımızın kayıt ücreti 50 TL'dir. Okulumuzun futbol eğitimlerini Mollakasım Mahallemizdeki yeni stadyumda yapacak olup, çocuklarımızı servislerle geliş ve gidişlerini sağlayacağız. Voleybol ve basketbol antrenmanlarını İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle yaptığımız protokol neticesinde Akmercan Anadolu Lisesi, Recai Kutan Ortaokulu, Vali Galip Demirel Ortaokulu ve TOKİ İlkokulu Spor Salonunda, tekvando antrenmanlarımızı Mehmet Emin Bitlis İlkokulu ile Yakınca Yaşam ve Spor Merkezinde, masa tenisi çalışmalarımızı Beydağı Gençlik ve Spor Kampüsü'nde, kick-boks ve jimnastik antrenmanlarımızı ise Yakınca Yaşam ve Spor Merkezinde gerçekleştireceğiz. Kayıt yaptıran çocuklarımıza özel poşetlerde hazırlanmış şapka, şort ve tişörtlerini kayıt sırasında dağıtacağız. Yetenekleri keşfedilmesi beklenen çok sayıda minik yavrumuzu bu tür kurslar sayesinde ülke sporuna kazandırmayı amaçlıyoruz. Okulumuzun açılmasına desteklerini esirgemeyen İlçe Kaymakamlığımıza, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.