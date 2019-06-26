Yeşilyurt'ta 5 yılda 740 bin 943 ton sıcak asfalt serimi yapıldı

Hizmetlerimizin karşılığında hemşerilerimizin bir tebessümü, güler yüzü ve duası bizim için yeterlidir” dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, beraberinde Fen İşleri Müdürlüğünden sorumlu Başkan Yardımcısı Şahin Özer ve Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri ve mühendislerle birlikte Aşağıbağlar, Gökkuşağı ve Uçbağlar Mahalleleri ile muhtelif bölgelerde devam eden sıcak asfalt serimi, yol açma, genişletme ve yenileme hizmetlerini yerinde inceledi.

Yeşilyurt'ta ulaşım ağının daha konforlu hale getirmek adına ilçenin dört bir tarafında çalışmaları artırdıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 2014 yılından bugüne kadar araç ve yaya trafiğini daha akıcı hale getirmek ve ulaşımdaki konfor seviyesini yükseltmek için 740 bin 943 ton sıcak asfalt serimi yaptıklarını, bunun yanı sıra 500 bin 328 metrede sathi kaplama çalışması yaparak, bu alanda rekor düzeyinde bir yatırımı ilçe sakinleriyle buluşturduklarını söyledi.

Yeşilyurt'ta ki nüfus artışına paralel olarak yoğunlaşan konutlaşmayla birlikte farklı bölgelerdeki yaşam alanlarının ulaşım ağını daha kaliteli bir düzeye ulaştırmaya çalıştıklarını dile getiren Başkan Çınar, “İlçemizin gelişim ve büyüme sürecini planlı bir hizmet anlayışıyla sürdürmekteyiz, bütün hizmetlerimiz belli bir koordinasyon halinde hayata geçmektedir. Bugünden yaptığımız hizmetlerin geleceğe dönük olmasına, kalıcı ve nitelik seviyesinin yüksek olmasına ayrı bir önem veriyoruz. İlçemizde nüfus artışına paralel olarak konutlaşmanın fazlalaştığı alanlardaki trafik akışını daha sağlıklı ve planlı bir şekilde olması için üzerimize düşen görevleri yerine getirmeye çalışıyoruz. Kıymetli hemşehrilerimizin daha güzel şartlarda hayatlarını sürdürmelerine, kaliteli yaşam olanaklarına sahip olmaları adına gece gündüz demeden çalışıyoruz. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz Porga'dan Karakavak'a, Gözene'den Oluklu'ya, Özalper'den Aşağıbağlar ve Gedik Mahalleleri ve diğer tüm yaşam alanlarında çalışmalarını çok yoğun bir şekilde sürdürmektedir. Araç ve yaya trafiğini daha akıcı hale getirmek, ulaşımdaki konfor seviyesini artırmak için 7/24 anlayışıyla halkımıza hizmet ediyoruz. Geride bıraktığımız kış döneminde kentimizin çok yoğun yağış alması nedeniyle yıpranan ve aşınan yolların tamiratların ı ve onarımlarını yapan ekiplerimiz, bununla birlikte 2019 yılı yatırım programında yer alan cadde ve sokaklarda sıcak asfalt serimi ve sathi kaplama başta olmak üzere diğer alt ve üst yapı hizmetlerini sürdürmektedir. Yollarımızın konfor seviyesi bu tür kalıcı ve nitelikli hizmetlerimizle her geçen daha iyi bir seviyeye gelmektedir. Alt yapısı tamamlanan bütün yollarımızın standartlarını yükseltiyoruz. Özelliklerde kırsal yaşam alanlarında bağ ve bahçe işlerini sürdüren hemşehrilerimizin işlerini rahat bir şekilde yapabilmeleri adına ara mahalle yollarımızın konfor seviyesini yükseltiyoruz. İlçemizin muhtelif bölgelerinde devam eden yol yenileme, kilit taşı döşeme, imar yolu açma ve diğer hizmetlerimizi sık sık yerinde inceliyoruz. Bizler durmak yok hizmete devam diyerek, hizmetlerin en güzeline layık olan değerli hemşehrilerimizin bize emanet ettiği bu görevi layıkıyla yerine getirmenin derdindeyiz. Hep birlikte el ele vererek Yeşilyurt'umuzu her alanda büyütüp, geliştireceğiz ve gelecek nesillere yaşam standardı yüksek bir ilçe bırakacağız. Biz halka hizmeti Hakka hizmet olarak görüyoruz ve 7/24 çalışırken asla yorulmuyoruz. Yeşilyurt'ta merkez ve kırsal ayrımı yapmadan tüm yaşam alanlarına aynı seviyede nitelikli hizmetlerimizi ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Halkımıza en iyi ve en güzel hizmetlerin ulaşması için gece gündüz sahada aktif olarak çalışan, emek ve çaba sarf edip alın teri döken başta Başkan Yardımcımız olmak üzere Fen İşleri Müdürümüze ve kıymetli personellerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Başkan Çınar, saha çalışmalarını takip eden vatandaşlar ve esnaflarla sohbet ederken, yolda karşılaştığı çocuklara hediyeler dağıttı.