Yeşilyurt'ta 557 ton atık toplandı 9 bin 469 ağacın kesilmesi önlendi

Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Geride bıraktığımız 2020 yılı içerisinde 557 ton kağıt karton ambalaj atığı toplayarak 9 bin 469 adet ağacın kesilmesine engel olduk” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde Türkiye genelinde gerçekleşen ‘Sıfır Atık' projelerine destek vermeye devam eden Yeşilyurt Belediyesi, çevre ve doğa sağlığının korunması adına hayata geçirdiği bölgenin en büyük çevre yatırımı ‘Ambalaj Atığı Toplama Ayırma' tesislerinde ki uygulamalarıyla çevre hizmetlerine örneklik teşkil edecek hizmetlerini sürdürüyor.

3 bin 39 metrekare alan üzerine kurulu bin 300 metrekaresi kapalı tam otomatik ‘Ambalaj Atığı Toplama Ayırma' tesislerinde 4 toplama aracı ile 27 personelin görev yaptığını belirten Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt'un mücavir alanlarındaki tüm resmi kurumlar, eğitim noktaları, market, AVM, spor kompleksleri ve sosyal yaşam alanlarında toplanan 14 farklı atık grubunun temiz ve hijyenik ortamlarda bertaraf edilerek geri kazanım lisanslı tesislere gönderildiğini söyledi.

Çevreye saygılı, doğanın korunmasını ilke haline getiren bir hizmet anlayışıyla çevre hizmetlerinde büyük bir başarı elde ettiklerini ifade eden Çınar, “ Gelecek nesillere bırakacağımız en değerli hazine olan temiz ve sağlıklı bir çevre için çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın saygıdeğer eşi Emine Erdoğan Hanımefendinin öncülüğünde başarıyla devam eden ‘Sıfır Atık' projesini ülke çapında en fazla destekleyen yerel yönetimlerin başında geliyoruz. Yakaladığımız başarıyı hem muhafaza etmek hem de geliştirmek adına Ambalaj Atığı Toplama Ayırma Tesislerimizdeki faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Çevre Koruma Birimimiz bünyesinde gerçekleşen etkin ve kararlı çalışmalarımız neticesinde; geride bıraktığımız 2020 yılında 557 bin 531 kilogram kağıt-karton ambalaj atığını toplayarak geri kazanım lisanslı tesislere gönderilmesini sağladık. İlçe genelinde ki saha çalışmaları neticesinde bir araya getirilen 557 ton kağıt karton ambalaj atığının toplanması ile 15 bin 596 metreküp su tasarrufunun sağlanmasına ve 9 bin 469 adet ağacın kesilmesine engel olurken, 2 milyon 283 bin 700 kWh'ta enerji tasarrufu sağlanarak bu tür atıkların çevreye olan zararlarının da önüne geçmiş olduk” şeklinde konuştu.