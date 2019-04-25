Yeşilyurt'ta Ağrı maçının hazırlıkları başladı

Malatya Yeşilyurt Belediyespor'da grubu birinci bitirmenin sevinci sürerken, takımın teknik sorumlusu Hayati Palancı, Malatya bir 3.lig takımı kazandırmak istediklerini söyledi.

BAL 2. Grup'ta birinci olarak 3.Lig Play Off müsabakalarına katılmaya hak kazanan Yeşilyurt Belediyespor'da Ağrı 1970 maçının hazırlıkları sürüyor. Yeşiltepe Tesislerinde çalışan turuncu yeşilliklerde golcü Cemre Atmaca antrenör kursundan olmasından dolayı çalışmalara katılamıyor. Bu arada çalışma öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan teknik direktör Hayati Palancı, play offta güçlü bir rakiple eşleştiklerini söyledi. Hak ettikleri şampiyonluğa ulaşmanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediyespor Teknik Direktörü Hayati Palancı, "24 hafta ligi geriden takip eden biz olduk ancak liderliği yakalamak içinde yine en fazla mücadeleyi biz verdik. Yeşilyurt Belediyespor olarak hak ettiğimiz, alın terimizin karşılığı olan bir şampiyonluğa ulaşmanın sevincini yaşıyoruz. Bu güzel tablonun oluşmasında büyük emeği bulunan başta Belediye Başkanımız olmak üzere Yönetim Kurulumuza, teknik ekibimize, sahada varını yoğunu ortaya koyarak ter döken futbolcu kardeşlerimize ve bize her zaman inanıp, güvenen tribünlerde bizi yalnız bırakmayan taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Bu şampiyonluk birlikteliğin ve inanmanın eseridir. Yeşilyurt Belediyespor, 3.Lige çıkacak güce ve kapasiteye sahiptir, rakibimizin kim olduğu asla önemli değildir, biz kendimize bakıyoruz. Çıkacağız aslanlar gibi mücadele ederek Allah'ın izniyle Malatya'ya 3.Lig takımı kazandıracağız. Tabi kura sonucu güçlü bir takımla eşleştik. Ağrı da 2 sezondur 3.lig için büyük emek harcıyor. İnşallah hak edenin kazanacağı bir müsabaka olur” diye konuştu.