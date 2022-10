Yeşilyurt'ta ahşap boyama etkinliği

Yeşilyurt Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmete sunulan Yetim Koordinasyon Merkezinde gerçekleşen ahşap boyama etkinliğine katılan çocuklar, seçtikleri ahşap oyuncakları diledikleri renklere boyadılar. Boyadıkları oyuncaklara da sahip olan çocuklar keyifli vakit geçirerek gönüllerince eğlendiler. Ellerinde fırçalar ve boyaları ile hayallerindeki tasarımları ve renkleri ahşap oyuncaklarla birleştiren çocukların minik ellerinden çıkan rengarenk oyuncaklar büyük beğeni topladı. Yetim Koordinasyon Merkezinde ki etkinliklerde çocukları yalnız bırakmayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar da çocuklarla birlikte ahşap oyuncakları boyayarak miniklerin heyecanını paylaştı. Ahşap boyama ile birbirinden güzel çalışmaların altına imza atan minikleri tebrik ederek kutlayan Çınar, çocukların hayatını renklendirmek ve onlara güzel bir gelecek sunmak için sosyal ve kültürel faaliyetlere ara vermeden devam ettiklerini söyledi. Yetim Koordinasyon Merkezindeki hizmetlerden faydalanan çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı sunan etkinliklere her geçen gün bir yenisini daha eklediklerini vurgulayan Çınar, “ ‘Herkesin ve Herkesimin Belediyesi' sloganıyla ilçemizde yaşayan 7'den 70'e tüm vatandaşlarımızın ve özellikle de çocuklarımızın sağlık, mutlu ve güzel bir hayat yaşaması için sosyal ve kültürel etkinliklerimize bir yenisini daha ekledik. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüzün bünyesinde hizmete sunduğumuz Yetim Koordinasyon Merkezimizdeki faaliyetlere katılan çocuklarımızın sosyal gelişimlerini desteklemek adına düzenlediğimiz ahşap boyama etkinliğimiz oldukça renkli ve keyifli geçti. Çocuklarımız hayallerindeki tasarımları ve renkleri ahşap oyuncaklarla birleştirerek çok güzel çalışmalar yaptılar, hepsini tebrik ediyorum. Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza yönelik; sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlerle ilgili her alanda eğitim vererek, onların sosyalleşmesine, fiziksel ve zihinsel yönden gelişmelerine katkı sağlıyoruz. Çocuklarımız bir yandan oyuncakları boyarken diğer taraftan yetenekleri de ön plana çıkıyor. Bizler çocuklarımızdan umut doluyuz, onların gözlerindeki parıltı bizleri mutlu ediyor. Onlar mutlu oldukça bizlerde mutlu oluyoruz. Her şey tüm çocuklarımızın güzel ve sağlıklı bir hayat yaşaması içindir. Bu tür faaliyetlerimize ara vermeden devam edeceğiz” diye konuştu.