Yeşilyurt'ta aileyi koruma projesi başlıyor

Yeşilyurt Belediyesi ve Eğitim Bir-Sen Malatya 1 Nolu Şube Başkanlığı, aile kavramının korunup güçlenmesi hedefiyle 2021-2022 eğitim-öğretim dönemi içerisinde gerçekleştirilecek olan ‘Fetih Aileden Başlar' temalı ‘Aileyi Korumak Fethimizdir' projesi için tanıtım toplantısı düzenledi.

Türkiye çapında çok sayıda yazar, düşünür, sosyolog ve psikologun destek sunduğu ‘Aileyi Korumak Fethimizdir' projesi kapsamında, aile içi iletişim, ailenin önemi, empati kurma, sağlıklı diyalog kurma ve çözüm yollarını ön plana koyan söyleşiler, sohbetler, geziler, şiir ve resim gibi sanatsal etkinlikler düzenlenecek.

Sağlıklı nesillerin oluşumunda büyük önem taşıyan aile kavramının daha da güçlenmesini hedefleyen projede, 1453 yılındaki İstanbul'un Fethini sembolize etmek amacıyla bin öğrenci, 400 öğretmen ve 53 yazar gerek yüz yüze, gerekse de atölye çalışmaları ve on-line şekilde etkinlikler düzenleyecek.

Projeye destek veren Malatya'lı 18 yazarın katkılarıyla, 1071 Anadolu Zaferini sembolize etmek hedefiyle bin öğrenci ve 71 aydın yazar kültürel etkinliklerde buluşacaklar. Bununla birlikte 6 ay süren ön çalışmanın ardından toplam 71 yazarın katkı sunduğu ‘Aileyi Korumak Fethimizdir' kitabı ise ilerleyen günlerde kitapevlerinin raflarında yerini alacak.

1071 ve 1453 yılları gibi ülke tarihinin dönüm noktalarından olan büyük zaferleri sembolize edip, aynı fetih ruhuyla aileleri her türlü kuşatmadan koruyup gönül fetihleriyle ailelere sahip çıkmayı önceleyen ‘Aileyi Korumak Fethimizdir' projesinin tanıtım toplantısı Yeşilyurt Belediyesi Gedik Kültür Merkezi Konferans Salonunda yapıldı.

Projenin hedef ve amaçlarını kapsayan tanıtım videosunun gösteriminden sonra söz alan Eğitimci- Yazar Nilüfer Aktaş, proje kapsamında yapılacak tüm çalışmalarla ilgili katılımcılara detaylı bilgiler paylaştı.

Tanıtım toplantısının açılış konuşmasını yapan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ‘Aileyi Korumak Fethimizdir' projesine ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Yeşilyurt Belediyesi olarak aile yapısının korunmasına yönelik çalışmalara büyük önem verdiklerini vurgulayan Çınar, “ Toplumsal dayanışma ve kardeşlik ruhunun güçlenmesinde büyük rol oynayan aile kavramının kuvvetli hale gelmesi amacıyla Eylül ayından itibaren başlatacağımız ‘Aileyi Korumak Fethimizdir' projemizin, çeşitli nedenlerle parçalanmış ailelerin olduğu, boşanmaların arttığı, insanların yalnızlaştığı ve yalnızlaştırıldığı bir dönemde yaşanan bu tür sıkıntıların ortadan kaldırılmasında önemli bir yer kaplayacağına inanıyorum. Pandemi döneminde özellikle aile kavramının ne kadar önemli ve kutsal olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Gerek geleneklerimiz, gerek dinimiz ve gerekse de kanunlarımız aile kurumuna büyük önem vermektedir. Medeniyetimizin dayandığı temellerden biri de ailedir. Aile kurumunu korumak millî bir görevdir. Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş döneminde, Kurtuluş Savaşında en büyük destek ailelerimizden gelmiştir. Bir milletin ayakta durabilmesi ve millet olarak kalabilmesi, o milleti

oluşturan ailelerin sağlam olmasına bağlıdır. Nesil emniyeti, sağlıklı yeni nesillerin yetiştirilmesi, sağlıklı ve huzurlu bir yaşamın en önemli basamağı olan aile mefhumunun yüceltilmesi hepimizin aslî görevidir. Hiçbir kimse ve kurum, kendisini bu konunun dışında tutamaz. Yeşilyurt Belediyesi olarak biz de bu konuda üzerimize düşen görevi yapmaya çalışıyoruz. Bu maksatla “Aileyi Korumak Fethimizdir” projesini başlatıyoruz. Projenin tüm paydaşlarına, yazarlara, sosyologlara, psikologlara ve eğitimcilerimize şahsım ve hemşerilerim adına saygı ve şükranlarımı sunuyorum . Ailenin korunması, çocukların ve gençlerin daha iyi eğitim almaları, dezavantjlı grupların ve yaşlılarımızın hayat standartlarının yükseltecek her türlü sosyal sorumluluk projesini önemsiyoruz ve destekliyoruz. Bu unsurların olduğu her yerde Yeşilyurt Belediyesi vardır ve her daimde olacaktır. Toplumun tüm dinamiklerinin gelişmesi ve kalkınması için bir çok projeye öncülük yapıyoruz. Millet Kıraathanelerimiz, Kitap Kafelerimiz, Bilgi Evlerimiz, Kadın Meslek Kurs Merkezimiz, Yeşilkonaklar ve Kültür Merkezlerimizle 7'den 70'e tüm vatandaşlarımızın sosyalleşmelerine katkı sunuyoruz. İlçemizin 20 farklı noktasında eğitim, kültürel ve sanatsal hizmetler sunuyoruz” dedi.

Projenin 1071 Anadolu Zaferi ve 1453 İstanbul'un Zaferini sembolize etmek ve aynı fetih ruhuyla aileleri kuşatmayı da hedeflediğini sözlerine ekleyen Başkan Çınar, “ Biliyorsunuz 29 Mayıs İstanbul'un fethinin yıldönümüdür. Nasıl ki İstanbul'un fethi medeniyetimizi ayağa kaldırmış ve bugünlere getirmişse, aynı ruhla gerçekleştirdiğimiz bu proje ile medeniyetimizi daha ileriye taşımak için önemli adımlar atacağız. Projeye destek veren yazar ve katılacak olanların 1453 ve 1071 sayısında olması ise yerinde ve isabetli olmuş. Her iki tarihte bizim için önemli ve özeldir. Türkiye çapında 71 yazar ve aydın bu önemli proje için bir araya geldi. Çok güzel yazılar yazıldı. Bu çalışmalar toplandı ve baskı aşamasına getirildi. Önümüzdeki günlerde inşallah kitabın basımını gerçekleştireceğiz. Bizim için başlangıç noktası olan kitapla birlikte önümüzdeki eylül ayından itibaren söz konusu etkinliklerimizi gerçekleştirmeye başlayacağız. Kitabın basılması, yazarlarla ailelerin buluşturulması, eğitim ve bilinçlendirmeye dönük atölye çalışmaları, sanatsal ve sportif etkinlikler olmak üzere gerçekleştireceğimiz her faaliyet, birbirinden kıymetli yazar ve aydınlarımızla hemşerilerimizi bir araya getirecek ve çok güzel neticeler ortaya çıkacaktır. Ailenin korunmasına yönelik ortaya koyulacak bu hassasiyetin bu yönde çalışmalar yapmayı planlayanlara rol model olacaktır. İnanıyorum ki samimiyet ve gayretle başlayan bu süreç hayırlara vesile olacaktır. Ne kadar çok ailemize ve aile kuracak gencimize ulaşabilirsek bizim için kazanç olacaktır. Eğitim Bir-Sen 1 No'lu Şubeye bu güzel ve anlamlı çalışmamızda desteklerini esirgemedikleri için teşekkürlerimi sunuyorum. Bu süreçte destek verecek olan sivil toplum örgütlerine şimdiden teşekkür ederim!. Birlikte faydalı ve etkili faaliyetler gerçekleştireceğimize inanıyorum. Bu projede emeği geçen ve geçecek olan bütün yazar ve aydınlarımızı, proje ortaklarımızı ve çalışma arkadaşlarımı kutlarım” diye konuştu

Projenin paydaşı olan Eğitim Bir-Sen 1 Nolu Şube Başkanı Hüseyin Söylemez ise konuşmasında ailenin, milletin ve devletin temel taşı olduğuna vurgu yaparken, Türkiye Yazarlar Birliği İl Temsilcisi Yazar Adil Akkoyunlu ise, proje içerisinde yer almaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu dile getirip, Yeşilyurt Belediyesi, Eğitim Bir-Sen 1 Nolu Şubesi, Sivil Toplum Kuruluşları ve eğitimcilere teşekkürlerini sundu.

Projenin paydaşı olan Eğitim Bir-Sen 1 Nolu Şube Başkanı Hüseyin Söylemez ise konuşmasında ailenin milletin ve devletin temel taşı olduğuna vurgu yaparken, Türkiye Yazarlar Birliği İl Temsilcisi Yazar Adil Akkoyunlu da, proje içerisinde yer almaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu dile getirip, Yeşilyurt Belediyesi, Eğitim Bir-Sen 1 Nolu Şubesi, Sivil Toplum Kuruluşları ve eğitimcilere teşekkürlerini sundu.