Yeşilyurt'ta AR-GE sahasının alt yapısı güçlendiriliyor

Malatya'nın Yeşilyurt İlçesinde Belediye tarafından tarımsal hizmetlere farklı bir bakış açısı ve verimli arazileri ekonomiye kazandırmak hedefiyle hizmete sunulan 'Tarımsal Üretim ve AR-GE' sahasındaki sulama, ilaçlama ve gübreleme çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla son teknoloji sondaj pompası kurulumu gerçekleştirildi.

Tarımsal Üretim ve AR-GE sahasındaki teknik alt yapıyı güçlendirmek amacıyla çalışmaların devam ettiğini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Şahin Özer, “ Kuru fasulye ve nohut tarlaları dışında yeşil alan çalışmalarımızda kullandığımız rulo çim üretimi yaptığımız Tarımsal Üretim ve AR-GE Sahamızdan maksimum seviyede verim alabilmek adına çok yoğun çalışıyoruz. Alanında deneyimli ekiplerimizin gözetiminde gerçekleşen sulama, gübreleme ve ilaçlama çalışmalarımızı kolaylaştırmak amacıyla son teknoloji sondaj pompası kurulumunu gerçekleştirdik" dedi.

Özer, "100 dönümlük alanda üretimini yaptığımız nohut ile 50 dönüm alana plantasyonu yapılan fasulye bitkisine bölge ve iklim şartlarına uygun sulama, gübreleme ve ilaçlama işlemini, kurulumunu yaptığımız sondaj pompası sayesinde daha hızlı ve etkili bir şekilde yapmaya başladık. Bununla birlikte 50 dönüm alandaki rulo çim üretimini ise yağmurlama sulama yönetimiyle yapmaya devam ediyoruz. Emeği geçen mesai arkadaşlarımızı tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” diye konuştu.