Yeşilyurt'ta atık ilaçlar çöpe gitmeyecek

Yeşilyurt Belediyesi, tarihi geçmiş ilaçların çöpe karışmadan imha edilmesini sağlamak üzere ‘Atık İlaç Kutusu' projesini başlattı. İlçedeki eczanelere yerleştirilecek kutularda toplanacak ilaçlar, mevzuata uygun şekilde bertaraf edilecek.

Daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir dünya için atık yönetimi konusundaki çalışmalarını yoğunlaştıran Malatya'nın Yeşilyurt Belediyesi, tarihi geçmiş ilaçların çöpe karışmadan imha edilmesini sağlamak üzere ‘Atık İlaç Kutusu' projesini başlattı. İlçedeki eczanelere yerleştirilecek kutularda toplanacak ilaçlar, mevzuata uygun şekilde bertaraf edilecek.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla Yeşilyurt Belediyesi Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından başlatılan ‘Atık İlaç Kutusu' projesi kapsamında Zaviye Mahallesi'ndeki eczanelere atık ilaç kutularını teslim etti. Doğa ve insan sağlığının korunması adına hayata geçirdikleri projelerine bir yenisini daha eklediklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ‘Atık İlaç Kutusu' projesiyle atık ilaçların doğaya ve insan sağlığına zarar vermeden imha edilmesini sağlayacaklarını söyledi.

Doğaya karışan atık ilaçların sağlık ve çevre için ciddi tehdit oluşturduğunu hatırlatan Çınar, “Son kullanma tarihi dolmuş veya çeşitli nedenlerle kullanılamayacak hale gelmiş atık ilaçların çöpe ve kanalizasyon sistemine atılması, ekolojik dengeye çok ciddi zararlar veriyor. Toprağa ve yeraltı sularına karışan bu atıklar, yediğimiz besinler ve içtiğimiz sularla bize tehlike olarak geri dönüyor. Bu zararları önlemek ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla, Eczacılar Odamızın da destekleriyle 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında ‘Atık İlaç Kutusu' projemizi vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Sıfır Atık Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından ilçemizdeki toplam 91 eczanemize atık ilaç kutuları yerleştirilip; kullanım süresi biten, kırık ve bozulmuş atık ilaçları kontrollü bir şekilde toplayarak 1. Sınıf Atık getirme Merkezimize getireceğiz. Burada yapılacak işlemlerin ardından ülkemizde bu işleri yapan, belgeli ve lisanslı bertaraf tesislerine ulaştırıp, mevzuatlara uygun şekilde imha edilmesini sağlayacağız. Vatandaşlarımızın da gereken hassasiyeti gösterip, atık ilaçlarını kutulara bırakarak doğa sağlığının korunması noktasındaki hizmetlerimize destek vereceklerine inanıyoruz. Projeyi başlatan Sıfır Atık Müdürlüğümüze, desteklerini esirgemeyen Eczacılar Odamız ve tüm eczane sahipleri ile çalışanlarına teşekkürlerimi sunuyorum.” şeklinde konuştu.

Başkan Çınar, Ambalaj Atığı Toplama Ayırma Tesisi ve 1.Sınıf Atık getirme Merkezi gibi yatırımların yanı sıra yeşil alanlar, fidan dikimi, temizlik, çevre düzenleme, hafriyat ve çöp toplama gibi hizmetlerle doğa sağlığının korunmasına yönelik yatırımları Yeşilyurt'lularla buluşturmaya devam edeceklerini de söyledi.

Malatya Eczacılar Odası Başkanı Ebru Sönmez ise Yeşilyurt Belediyesi'nin başlattığı projeden büyük bir memnuniyet duyduklarını söyledi. Sönmez, “Hastalarımızdan ‘evimizde biten ilaçlarımızı ne yapabiliriz, çöpe atmak istemiyoruz' diye bize ciddi geri dönüşleri oluyordu. Atık ilaçlar ciddi bir kimyasal atık ve kanserojen etkisi yapıyor, toprakla, havayla ve suyla karışması çok tehlikeli bir durum. Çöpe atılan ilaçların hem ekolojik dengeyi hem de insan sağlığına vereceği ciddi zararların önüne geçmek hedefiyle Yeşilyurt Belediyesinin başlattığı bu projede yer almaktan dolayı çok mutluyuz. Belediye Başkanımıza da bu konudaki desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Eczane sahipleri ve vatandaşlar da ‘Atık İlaç Kutusu' projesinden dolayı Çınar'a teşekkürlerini sundular.