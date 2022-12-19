Yeşilyurt'ta Bilardo Turnuvası çekişmeli geçti

Ödüllü 3 Bant Bilardo Turnuvası tamamlandı. Dereceye giren sporcuların ödülleri Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ında katılımıyla düzenlenen ödül töreninde takdim edildi.

Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, Malatya İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Bilardo İl Temsilciliği işbirliğiyle düzenlenen Yeşilyurt Belediyesi 1.Ödüllü 3 Bant Bilardo Turnuvası büyük bir çekişmeye sahne oldu. Modern ve konforlu ortamlara sahip Malatya İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü Bilardo Salonunda dört gün süren turnuvaya katılan 90 sporcu dereceye girmek için büyük bir mücadele verdi.

Çekişmeli ve heyecan dolu anlara sahne olan Yeşilyurt Belediyesi 1.Ödüllü 3 Bant Bilardo Turnuvasının final maçlarının ardından birinci Celil Atabey olurken, ikinci Murat Bayram, üçüncü Yalçın Geneş, dördüncü ise Aykut Ertunç oldu.

Yeşilyurt Belediyesi 1.Ödüllü 3 Bant Bilardo Turnuvasına katılan tüm sporculara teşekkürlerini sunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, dostluk ve centilmenlik içerisinde geçen turnuvada dereceye girenleri tebrik etti.

Malatya ve çevre illerden katılan 90 sporcunun kıyasıya rekabetine sahne olan Yeşilyurt Belediyesi 1.Ödüllü 3 Bant Bilardo Turnuvasına ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “İl ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüklerimiz ile Bilardo İl Temsilciliğimizle ortaklaşa düzenlediğimiz ve dört gün boyunca büyük bir çekişmeye sahne olan bilardo turnuvamız, kentimizin sportif vizyonunun gelişmesine büyük bir katkı sunmuştur. Organizasyonda emeği geçenleri yürekten kutluyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından kentimize kazandırılan, modern ve nezih alanlara sahip bilardo salonumuzdaki turnuvamızda dostluk kazanmıştır. Sporun temel ruhunda zaten saygı, sevgi, tatlı rekabet ve centilmenlik vardır. Bu anlayışı bir kez daha ortaya koyan bilardocularımıza teşekkür ediyorum. Kentimizin ve ilçemizin sportif manada daha da güçlenmesi, yeni tesislere ve organizasyonlara kavuşması içinde bu tür turnuvaların sayısını hep birlikte artıracağız. Kentimizin sosyal, kültürel ve sportif yönden tanıtımına güzel bir organizasyonla destek vermenin de ayrıca gururunu yaşıyoruz. Malatya her zaman büyük ve geniş organizasyonlara ev sahipliği yapacak alt yapıya, tesislere ve imkanlara sahiptir. Bilardo turnuvamız ile de bunu bir kez daha ön plana çıkarmış olduk. Sporun ve sporcunun yanında güçlü bir şekilde durmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Çınar'ın konuşmasından sonra dereceye girenlerin ödülleri takdim edilirken, çekilen hatıra fotoğrafıyla turnuvaya son verildi.