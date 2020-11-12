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Yeşilyurt'ta çevre temizlik vergisi için son gün 30 Kasım

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Nogay, 2020 yılı Emlak, Çevre ve Temizlik Vergisi 2.

Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Nogay, 2020 yılı Emlak, Çevre ve Temizlik Vergisi 2.Taksit ödemelerinin başladığını, son ödeme tarihinin ise 30 Kasım 2020 olduğunu söyledi.


Borç ödeme işlemlerinin veznelerde yoğunluk yaşanmaması için son güne bırakılmaması konusunda vatandaşlara uyarıda bulunan Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Nogay, “Vatandaşlarımız ödemelerini hafta içi saat: 09.00-17.30 arasında Yeşilyurt Belediyesinin MAŞTİ Karşısındaki Hizmet Binası ile Malatya Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binasındaki tahsilat veznelerimizden ve ‘yesilyurt.bel.tr' sitemizdeki e-ödeme sistemi üzerinden 30 Kasım 2020 günü saat 17:30'a kadar yapabilirler” diye konuştu.

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