Yeşilyurt'ta Covid-19 denetimleri artırıldı

Yeşilyurt'ta, İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla Türkiye genelinde "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla gerçekleştirilen korona virüs tedbirlerine yönelik denetimler yoğunlaştı.

Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Korona virüs salgınını ancak el ele vererek yenebiliriz. Herkesin bu mücadeleye katkı sunması gerekiyor. Temizlik, maske ve mesafe kuralına her zamankinden daha fazla özen göstermeliyiz. Malatya'da vaka sayılarındaki artışı azaltmanın tek yolu rehavetten uzaklaşıp, kontrollü sosyal hayat uygulamalarını ciddiyetle uygulamaktan geçmektedir” dedi.

Sokak ve caddeleri tek tek gezerek vatandaşları tedbirlere uymaları konusunda bilinçlendirmeye çalışan Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, sanayi siteleri, lokanta, fırın, kafeterya, market ve kasap gibi iş yerlerinde salgına karşı alınan önlemleri incelerken, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uygunluk denetimi yaptılar.

“ Bana bir şey olmaz düşüncesi salgının yayılmasını sağlıyor”

Alınan tedbirlerin vatandaşın sağlığını korumaya yönelik olduğunu ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanlığımız tarafından 81 İl'de eş zamanlı olarak başlatılan "Sağlık İçin Hepimiz İçin" denetimleri kapsamında Yeşilyurt'umuzda denetimlerini artırdık. İlçe Kaymakamız Turgay Gülenç ile birlikte korona virüs salgınıyla daha etkin ve kararlı bir şekilde mücadele edilmesi noktasında esnaflarımıza ve vatandaşlarımıza sürecin taşıdığı riskleri anlatıyoruz. Sağlık, sosyal ve ekonomik hayatımızı direk etkileyen korona virüs salgınından kurtulmak için hepimizin daha dikkatli ve özenli olması gerektiği bir dönemden geçmekteyiz. Sağlık Bakanlığımız ve Sağlık İl Müdürlüğümüzün günlük verilerine baktığımız zaman Malatya'da vaka artışlarının olduğunu görmekteyiz. Sosyal mesafe, maske ve temizlik gibi salgınla etkinle mücadele yöntemlerinden asla uzaklaşmamalı ve rehavete girmemeliyiz. Kalabalık ortamlarda mutlaka maskemizi takmalıyız, sosyal mesafeye dikkat etmeliyiz, gerekmedikçe evlerimizden çıkmamalıyız, ‘bana bir şey olmaz' düşüncesi salgının yayılmasını sağlar. Kendimizin ve sevdiklerimizin sağlığını korumak için lütfen daha duyarlı ve hassas olalım, kurallara uyalım. Yeşilyurt Belediyesi olarak salgının ilk görüldüğü andan itibaren ilçemizde gerekli tedbirleri aldık, ücretsiz maskelerimizi dağıttık. Pazar yerlerimiz başta olmak üzere kalabalık ortamların olduğu noktalarda gerekli uyarıları yapıp, esnaflarımızın ve halkımızın daha bilinçli olması noktasında tüm gayretimizle sahada çalışıyoruz. Devletimizin ve hükümetimizin salgınla mücadelede ne kadar çaba ve gayret gösterdiği ortada ancak bunlar tek başına yeterli olmaz. Vatandaşlarımızın ve esnaflarımızın açıklanan tedbirleri rehavete girmeden kararlılık ve ciddiyetle uygulaması gerekmektedir. Bir yandan kontrollü olarak hayatımızı devam ettirirken, diğer taraftan sağlığımızı ve sevdiklerimizi korumak için son derece basit olan tedbirlere uyalım” şeklinde konuştu.

“Ekiplerimiz teyakkuz halinde, denetimler yoğunlaştı”

Yeşilyurt'ta denetimlerin ve bilinçlendirme çalışmaların devam edeceğini sözlerine ekleyen Başkan Çınar, “Denetimlerimizi tüm hızla ve titizlikle sürdüreceğiz. Hem sosyal mesafenin korunması hem de vatandaşlarımızın huzurlu bir şekilde alışveriş yaparken, sağlığının kontrol altında tutulması açısından alınan tüm tedbirleri uyguluyoruz. Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz ilçemizin farklı noktalarında kurulan pazar yerlerinde denetimlerini artırırken, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimizde sabahın erken saatlerinden gece yarılarına kadar temizlik hizmetlerini aksatmadan sürdürmektedir. Öncelikle alınan her türlü tedbir, toplum sağlığı içindir. Bu noktada önlemlere hassasiyet gösteren esnaflarımız ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.