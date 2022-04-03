Yeşilyurt'ta dededen toruna tohumlar toprakla buluşuyor

Malatya'nın Yeşilyurt Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde özel alanlarda üretilen Organik Sebze Tohumları, Yeşil Gıda Seracılık Alanında düzenlenen ‘Dededen Toruna Tohumlar Toprakla Buluşuyor' etkinliğinde toprakla buluşturuldu.

Yeşilyurt'u tarımsal yatırımlarda markalaştırmak adına projelerine hız kesmeden devam eden Yeşilyurt Belediyesi, ‘Dededen Toruna Tohumlar Toprakla Buluşuyor' etkinliğiyle bu kez dede ve torunları bir araya getirip, tohum ekimi yaptı.

Yeşil Gıda Seracılık Alanında düzenlenen etkinliğe, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti Yeşilyurt Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi, AK Parti Yeşilyurt Gençlik Kolları Başkanı Salih Tav, Malatya Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Fevzi Çiçek, Yeşilyurt Belediye Meclis Üyeleri, Mahalle Muhtarları, Çiftçiler ve öğrenciler katıldı.

Yeşilyurt Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde özel alanlarda üretilen Organik Sebze Tohumları etkinlik sırasında toprakla buluşturuldu.

Yeşilyurt Belediyesinin tarımsal hizmetlerde örnek alınacak yatırımlarda bulunduğunu ifade eden Bostanbaşı Mahalle Muhtarı Faik Şahin, Yeşilyurt'un tarımdaki güçlü potansiyelini güzel yatırımlarla ön plana çıkartan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a teşekkürlerini sundu.

Malatya Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Fevzi Çiçek ise Yeşilyurt Belediyesinin tarımsal hizmetlerde örnek alınması gereken verimli etkinlikler düzenlediğini ifade ederken şunları söyledi; “ Yeşilyurt Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüz kurulduğu günden bugüne kadar başarılı çalışmaların altına imza atıyor. Dededen toruna tohumların aktarılması adına gerçekten anlamlı ve güzel bir etkinlik düzenleyen Sayın Başkanımızı ve ekibini tebrik ediyorum. Pandemi sürecinin yanı sıra şu anda içinde bulunduğumuz süreçte özellikle gen kaynaklarının korunması büyük önem taşımaktadır. Tarımın ve kendi kendine yeterliliğin ne kadar önemli olduğunu bu tür etkinlikler bizlere yaşayarak öğretmektedir. Gen kaynaklarına sahip olmak, korumak ve geleceğe taşımak büyük bir zenginliktir. Bu zenginliğe sahip çıkılması, farkındalık oluşturulması ve özellikle ilkokul düzeyindeki öğrencilerimizin tarımın ve gen kaynaklarının korunması ve tohumun farkındalığını öğrenmesi adına çok güzel bir etkinlik, emeği geçenleri kutluyorum” diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise 2019 yılında kurulan Yeşilyurt Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünün tarımın, tohum üretiminin ve gen kaynaklarının korunması ve sahip çıkılması açısından toplumsal farkındalık oluşturan etkinliklerine bir yenisini daha eklediğini söyledi.

‘Dededen Toruna Tohumlar Toprakla Buluşuyor' etkinliğiyle tarımın ve tohum üretiminin bugünden geleceğe taşınması adına farkındalık oluşturduklarını ifade eden Çınar, “ 2019 yılındaki Mahalle İdareler Seçimlerinde ilçemizin tarımsal vizyonu geliştirecek, ilerletecek ve büyütecek projeleri ön plana alacağımızın sözünü vermiştik. Seçimlerin hemen ardından kurduğumuz Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüz bünyesinde faaliyete sunduğumuz Yeşil Gıda Seracılık Alanımız, Tarımsal Üretim ve ARGE Sahamız, alanında deneyimli uzman ekiplerin gözetiminde gerçekleşen sebze, meyve ve bitki üretimleri ve çim ekimlerinin yanı sıra toplumun tüm kesimlerinin dikkatini çekecek sosyal sorumluluk projelerimize bugün bir yenisini daha eklemin mutluluğunu yaşıyoruz. Hayata geçirdiğimiz projelerle bir yandan atıl vaziyetteki topraklarımızı yeniden ekonomiye kazandırırken diğer taraftan tarımsal üretim yapan çiftçilerimize ve üreticilerimize de ciddi destekler sağlıyoruz.2019 yılında başlattığımız tarımsal seferberliğimiz sırasında gen ve tohum bankacılığı alanları kurarak bu alanda ne

kadar iddialı olduğumuzu ön plana çıkarmıştık ve fide dağıtımlarıyla üretilen özel tohumları çiftçilerimizle buluşturmuştuk. Sebze, meyve, bitki, çiçek ve çim yetiştiriciliği gibi alanlarda da yaptığımız etkin çalışmalarla tarımsal vizyonumuzu her geçen gün daha ileri bir düzeye çıkarmış olduk. Gen bankamızda yetiştirmiş olduğumuz toplamda 44 çeşit sebze ve meyve tohumumuzu ‘Dededen Toruna Tohumlar Toprakla Buluşuyor' projemizle toprakla buluşturup çocuklarımıza da öğretmiş oluyoruz. Çocuklarımızın tarımla uğraşması, topraklarımızın ne kadar kıymetli olduğunu bilmeleri, bu topraklarda yetişen ürünlerin insanlık için ne kadar önemli olduğunu öğrenmeleri bu tür etkinlikler sayesinde olabiliyor. Bugün aramızda olan çocuklarımız hazırlanan tohumları toprakla buluşturuyor, elleri toprağa değiyor, fidanların nasıl yetiştirildiğine dair bilgiler alıyor, her açıdan güzel ve anlamlı bir etkinlik oldu. Çocuklarımızın gelecekte ata tohumlarına sahip çıkmaları için bu tür etkinlikleri önemsiyoruz. Bununla birlikte ilçemizde devam eden yeşillendirme ve park yatırımlarımız sırasında muhtelif bölgelerimizin süslenmesinde kullandığımız altı çeşit çiçek tohumlarını da bugün toprakla buluşturup, yaz döneminde ki hizmetlerimizde kullanacağız. Bizim bu tür yatırımlardaki tek amacımız; tarımsal hizmetlerde farkındalık oluşturmak, bölgemizi tarımsal üretim merkezi haline dönüştürmek, bölgemizde üretilen ürünlerin daha kaliteli bir seviyeye gelmesine destek olup tarım sektöründeki ticaretin daha hareketli ve canlı bir görüntüye kavuşmasını sağlamaktır. İlçemizdeki tarımsal hizmetlerimize katkı ve desteğini esirgemeyen bütün kamu ve kurumlara, gönüllü hemşehrilerimize, çiftçilerimize ve çocuklarımıza çok teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.