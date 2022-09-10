Yeşilyurt'ta domates hasat etkinliği

Yeşilyurt Belediyesi tarafından Mayıs Ayında düzenlenen ‘Fideler Bizden, Hasat Sizden' projesi çerçevesinde çiftçilere dağıtılan 200 bin adet ücretsiz sebze fidesiyle birlikte tarım alanları hareketlenirken, temin ettikleri fideleri bahçelerine ve arazilerine eken çiftçiler ise hasadını yaptıkları ürünlerle birlikte ev bütçelerine katkı sunuyorlar.

Yeşilyurt Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ise Yeşilyurt Belediyesinden temin ettiği domates fidelerini Dilek mahallesindeki yedi dönümlük bahçesinde yüksek seviyede ürün elde eden Taylan Akıncı isimli üreticinin bahçesinde Domates Hasat Etkinliği düzenledi.

Çiftçilere verdiği destekten dolayı Yeşilyurt Belediyesine teşekkürlerini sunan Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, “Pandemi süreci ile Rusya-Ukrayna savaşından sonra tarımın ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Toplumun üreten kesimi olan çiftçilerimize ne kadar destek verilirse üretim de o denli artar ve ülke ekonomisine de daha fazla katkı sunulmuş olur. Yeşilyurt Belediyemize bu anlamda çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Malatya Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Fevzi Çiçek ise Yeşilyurt Belediyesinin tarımsal üretimin artmasına yönelik ciddi katkılar sunduğunu ifade ederek, “ Geleneksel üretimlerin canlanması, çiftçilerimizin bu anlamda desteklenmesi çok önemlidir. Çiftçilerimiz ücretsiz aldığı fideleri toprağa ekiyor, kendi ürününü üretiyor ve ihtiyaçlarını karşılıyor. Gıdanın çok önemli olduğu günümüz dünyasında kırsal bölgelerin desteklenmesi noktasında yapılan bu tür hizmetleri bizler çok önemsiyoruz” şeklinde konuştu.

‘Fideler Bizden, Hasat Sizden' projesiyle ücretsiz dağıttıkları sebze fidelerinin ardından çiftçilerin daha fazla üretim yapmaya başladığını söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ İlçemizin tarımsal vizyonunu geliştirmek, tarım alanlarımızı hareketlendirmek ve çiftçilerimizi desteklemek adına çok güzel hizmetler sunuyoruz. Bu yılın ilkbahar ayında ücretsiz olarak dağıttığımız 200 bin adet ücretsiz sebze fidesinden temin eden çiftçilerimizin üretimlerini gördükçe bizler ziyadesiyle mutlu oluyoruz. İl ve İlçe Tarım Müdürlüklerimiz, Ziraat Odamız, Ziraat Mühendisleri Odamız ve diğer ilgili kurumlarla ortaklaşa yaptığımız projelerimiz ve yatırımlarımızla birlikte üretimin daha fazla artması için elimizden geleni yapıyoruz. Çünkü, tarım hepimizin ortak paydasıdır.50 farklı ürünün yetiştiği ilçemizdeki bu güçlü potansiyeli korumak ve geliştirmek adına örnek projeler uyguluyoruz. Verimli topraklarımızdan daha fazla ürün toplamak içinde özellikle üreticilerimize gerek fide ve tohum desteklerimizle gerekse de teknik ve ekipman anlamında her türlü desteği veriyoruz. Devletimizin sağladığı desteklerle birlikte tarım alanlarımızın alt yapıları güçlendirilirken, bizlerde katma değeri yüksek olan ürünlerimizin daha fazla ekilmesi, hasadının yapılması içinde tüm imkanlarımızı seferbere diyoruz. Ücretsiz fide dağıtımlarımızın ardından bereketli ürünler topluyoruz, çiftçilerimize bu şekilde ek gelir kapısı da açmış oluyoruz. Ücretsiz fidelerimizden temin eden çiftçilerimizden Taylan Akıncı'nın yedi dönümlük bahçesinde domates hasadı yaptık, üreticimizi tebrik ediyorum. Fide desteğinde bulunduğumuz çiftçilerimizi hasat dönemlerinde yalnız bırakmıyoruz. Toplanan domateslerden doğal ve sağlıklı salça üretimi yapılırken, sofralık domateslerde pazarlar aracılığıyla vatandaşlarımıza

ulaşıyor. Burada bir emek var, gayret var, alın teri var, üretime destek var. Doğal ürünlerin artması noktasında çaba sarf eden bütün üreticilerimizi kutluyorum. Rabbim hâyırlı ve bereketli hasatlar nasip etsin” ifadelerini kullandı.

AK Parti Milletvekili Hakan Kahtalı ise Yeşilyurt Belediyesini tarıma verdiği önemden dolayı kutladı. Kahtalı, “Taylan Akıncı kardeşimizin bahçesindeyiz, maşallah çok güzel ürünler toplanıyor. Çiftçilerimizin desteklenmesi noktasında ciddi çaba sarf eden, fiziksel yatırımların yanı sıra bu tür destekleri aksatmadan sürdüren, fide ve tohum destekleriyle üreticilerimizin yanında yer alan Belediye Başkanımızı ve ekiplerini kutluyorum. Belediyemizin hizmetleriyle Yeşilyurt'un her alanda geliştiğini görmek bizi mutlu ediyor “ şeklinde konuştu.

Yeşilyurt Belediyesinin örnek projelerine bir yenisini daha eklediğini vurgulayan AK Parti Milletvekili Ahmet Çakır de,“ Tarımın desteklenmesi ve üretiminin artması noktasında ciddi çaba sarf eden Yeşilyurt Belediyemizi öncelikle kutluyorum. Rutin belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması noktasında ki tüm yatırımlar çok önemlidir. Üretimi teşvik etmek adına yapılan bu tür projeleri bizler çok önemsiyoruz.200 bin adet fidenin dağıtılmasının ardından bunların toprakla buluşturup hasadının yapılması tarımın hareketlenmesi, çiftçilerimize ek gelir kapısı oluşturması ve toplanan ürünlerin ticarete çevrilmesi adına büyük önem taşımaktadır” diye konuştu.

Hasat döneminin hayırlar getirmesini temenni eden AK Parti MKYK Üyesi ve Milletvekili Bülent Tüfenkçi ise “ Dünya'da gıdanın stratejik ürün olarak önemli bir yer kapladığını hepimiz biliyoruz. AK Parti iktidarlarında tarımın sürekli gelişmesi noktasında büyük destekler verilmiştir. Üretimin sürekli arttığını görmek bizi mutlu ederken, şu anda Avrupa'da tarım hasılası bakımından birinci sıraya yükselmiş bulunuyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan özellikle pandemiden sonra oluşan ve Rusya-Ukrayna savaşından sonra dünyada oluşabilecek gıda ve tahıl yokluğu noktasında gerçekten diplomasi başarı ortaya koyarak, tahıl koridorlarını açıp dünyanın belki de bir kıtlıktan kurtulmasına vesile oldu. Bu derece tarıma ve gıdaya önem veren bir liderin yönettiği ülkemizde tarımın gelişmesi içinde her türlü destek sağlanıyor. Yeşilyurt İlçemizde tarımın desteklenmesi, üretimin teşvik edilmesi noktasında yapılan bu tür çalışmaları bizler önemsiyoruz ve destekliyoruz. Belediye Başkanımıza ve ekiplerine takdire şayan çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından çiftçi Taylan Akıncı'nın bahçesinde domates hasadı yapıldı.