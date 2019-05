Yeşilyurt'ta eğitim merkezleri sahura kadar hizmet veriyor

30'a kadar açık kalacak.

Yeşilyurt'un hizmete sunulan yatırımlar ve sosyal sorumluluk projeleriyle eğitim hizmetlerinde örnek gösterilen bir ilçe hüviyetine ulaştırdığını söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Millet Kıraathanesi başta olmak üzere Medeniyet ve Sanat Araştırmaları Merkezi ve Fethi Gemuhluoğlu Bilgi Evi'nin Ramazan Ayı boyunca 11.30 ile 18.30, 20.30 ile 02.30 saatleri arasında hizmet vereceğini söyledi.

Her yaşa ve her seviyeye hitap edecek şekilde hizmet veren eğitim merkezlerinin yeni ufuklar açacak kadar geniş ve zengin bir kütüphaneye sahip olduğunu dile getiren Çınar, “Geleceğimizin teminatı olan yeni neslin daha iyi yetişmesi ve başarı oranının artması için bugüne kadar çok ciddi yatırımlar ve sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirdik. Eğitimsiz bir toplumun geleceği karanlıktır. Amacımız, ileride ülkemizin geleceğinde söz sahibi olacak öğrencilerimizi donanımlı bir şekilde yarınlara hazırlayabilmektir. Bu kapsamda hizmete sunduğumuz Millet Kıraathanesi başta olmak üzere Medeniyet ve Sanat Araştırmaları Merkezi ve Fethi Gemuhluoğlu Bilgi Evimiz Ramazan ayının ilk günlerinde çok yoğun ilgi görmeye başladı. Hemşehrilerimizden gelen talep doğrultusunda eğitim merkezlerimizin açılış ve kapanış saatlerinde değişikliğe gitme kararı aldık. Ramazan ayı boyunca saat 11.30'da açılacak olan eğitim merkezlerimiz, 18.30'a kadar hizmet verdikten sonra iftar saati nedeniyle 20.30'da tekrardan açılıp 02.30'a kadar halkımızın hizmetinde olacaktır. Yeter ki vatandaşlarımız kitap okusun, gençlerimiz derslerine çalışsın biz her türlü fedakarlığı ve özveriyi göstermeye hazırız. Biz milletimiz ne istiyorsa onu hayata geçirmeye özen göstermekteyiz, halkımız talep etti bizde yerine getirdik. Sahura kadar açık kalacak olan eğitim merkezlerlimize tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz. Yeşilyurt Belediyesi olarak her yaştan vatandaşımızın eğitim ve kültürel hayatına olumlu yansımalarda bulunacak, çocuklarımızın ve gençlerimizin ufuklarını aydınlatacak, gelecek neslimizin bilgili, okuyan ve araştıran bir zihin dünyasına sahip olması için eğitim hizmetlerine öncelik tanıyoruz. Özellikle de gençlerimizin ödevlerini ve derslerini yapmaları için eğitim merkezlerimizi tercih etmeleri, kitap okumalarını ve kültürel sohbetlerini bu çatı altında gerçekleştirmeleri gelecek adına hepimizi umutlandırmaktadır. Hayata geçirdiğimiz yatırımlarımızın yanında yürüttüğümüz projeleriyle fark oluşturuyor, farkındalık oluşturuyoruz. Hep birlikte okuyalım, hep birlikte gelişelim, hep birlikte geleceğe daha umutlu bakalım, kazanan Türkiyemiz, Malatyamız, Yeşilyurtumuz olsun” diye konuştu.