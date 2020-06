Yeşilyurt'ta gençlik kampı kuruyor

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Belediyesi, ilçenin doğal güzelliklerinin planlı ve sağlıklı yatırımlarla iç ve turizme kazandırmak adına başlattığı yatırımlar kapsamında, suyu, havası ve iklimiyle farklı bir atmosfere sahip Gündüzbey'de ki 17 dönümlük alanı Gençlik Kampına dönüştürmek için çalışmalara hız verdi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile yapılan protokolle Yeşilyurt Belediyesine kazandırılan Şahnahan Mahallesinde ki 100 dönümlük alandan sonra Gündüzbey'de Devlet Su İşlerine ait göletin yan tarafında bulunan 17 dönümlük mesire alanına da Gençlik Kampı kuracaklarının müjdesini verdi.

“Yeni bir yatırım daha geliyor”

Yeşilyurt'un doğal güzelliklerini doğru ve akıllı yatırımlarla ön plana çıkartıp turizmde cazibe merkezi olması için yeni yatırım alanlarına yoğunlaştıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yılın her mevsiminde farklı bir güzelliğe bürünen, doğal ve tarihi zenginliğiyle dikkat çekici bir atmosfere sahip Gündüzbey'in doğal ve geleneksel hüviyetini zenginleştirecek yatırımlarına bir yenisini daha ekleyeceklerini söyledi.

Yeşil alanları ve ağaçlık bölgeleriyle eşsiz bir manzaraya sahip Gündüzbey'de ki 17 dönümlük alanda incelemelerde bulunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, izcilik ve dağcılık kamp alanları başta olmak üzere sosyal donatılar, yürüyüş alanları ve çevre düzenleme çalışmalarıyla bölgenin turizm potansiyelini hareketlendireceklerini ifade etti.

“Doğayla iç içe olmak isteyenlerin tek adresi olacak”

Şahnahan'dan sonra Gündüzbey'de de Gençlik Kampı kurarak Yeşilyurt'un doğal zenginliklerini turizme bütünleştirmeye devam edeceklerini aktaran Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Yeşilyurt'umuzun tüm yaşam alanlarını planlı ve sağlıklı bir bakış açısıyla geleceğe hazırlamak adına çok titiz çalışıyoruz. İlçemizin fiziksel değişimini doğru bir kentleşme modeline uygun bakış açısıyla hayata geçirmeye önem vermekteyiz. Bir yandan ilçemizin farklı noktalarında kentleşme modeline uygun olmayan sağlıksız yaşam alanlarını kentsel dönüşüm projelerimizle yeniden dizayn edip kaliteli ve depreme dayanıklı yapılaşma mantığıyla düzenlerken, diğer taraftan doğal güzellikleriyle eşsiz bir manzaraya sahip bölgelerimizi turizme kazandırmak adına yoğun bir çaba içerisindeyiz. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüz ile yaptığımız protokol neticesinde Belediyemize devir edilen Şahnahan Mahallesinde ki 100 dönümlük alandan sonra Gündüzbey'de ki Devlet Su İşlerine ait göletin yan tarafında ki 17 dönümlük alana da Gençlik Kampı kurmak için çalışmalarımıza hız verdik. Yaptığımız girişimler neticesinde geçmişte elektrik enerjisinin üretildiği havuzun etrafındaki alanı devir almıştık. Burası her yönüyle doğa harikasıdır, yeşil alanları ve ağaçlık bölgeleriyle insana huzur ve sakinlik veren bir yapısı vardır. Doğayla iç içe olup gerek spor yapmak isteyenler gerekse de doğal yaşamın tadını çıkarmak için sakin bir yer arayanların, düzenleme çalışmalarımızdan sonra bu bölgemize akın edeceklerine inanıyorum. Böylesine özel ve değerli alanı gerekli planlamayla, foto kamp ve mesire alanı şeklinde yeni bir yaşam alanı formatında hizmete açmayı planlıyoruz. İlk amacımız böylesine değerli bölgenin korunması ve sahiplenilmesidir. Yeşil alanlarımızın doğal yapısını bozmadan, bölgenin değerini daha da artıracak bir Gençlik Kampı projesini hayata geçirerek, bölgemizin tanıtımına güçlü bir destek daha vereceğiz. Hayata umutla bakan, doğayı ve yeşil alanları seven, doğal yaşamın mistik ortamında spor yapıp eşsiz manzaranın tadını doyasıya yaşamak isteyen 7'den 70'e herkesi misafir ederek, bölgemize farklı bir renk katacağız. Her noktası tarihsel ve doğal zenginliği barındıran Çırmıhtı bölgemizin bu eşsiz güzelliklerinden herkesin maksimum düzeyde faydalanmasını istiyoruz. Bu güzellikleri sadece bölge insanının değil herkesin doyasıya yaşamasını arzu ettiğimiz için bu tür projelere yoğunlaştık. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.