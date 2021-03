Yeşilyurt'ta kadınlar günü etkinlikleri hız kazandı

Malatya'nın Yeşilyurt Belediyesi, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanlığı ile AK Parti Yeşilyurt Kadın ve Gençlik Kolları Başkanlığı işbirliğiyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri düzenlendi. Etkinlikler kapsamında; Çavuşoğlu mahallesinde düzenlenen programda kadınlara çiçek, dezenfektan, kolonya ve maske hediye edildi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın yanı sıra AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya, AK Parti Yeşilyurt Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi, AK Parti Yeşilyurt Gençlik Kolları Başkanı Salih Tav ile Yeşilyurt Kent Konseyi Kadın Meclisi Yönetim Kurulu Üyeleri, Çavuşoğlu mahallesini ziyaret edip, kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar gününü tebrik ettiler.

Kadınların emek ve fedakarlıklarını her zaman takdirle karşıladıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “8 Mart Dünya Kadınlar gününü nedeniyle AK Parti İlçe Teşkilatımızla birlikte Çavuşoğlu mahallemizi ziyaret ederek mahalle sakinlerimiz ve kadınlarımızla bir araya geldik, günün anısına çeşitli hediyeler takdim ettik. Burada yaşayan hemşerilerimizle sohbet edip, taleplerini dinledik. Bu vesileyle tüm kadınlarımızın bu anlamlı ve özel günlerini en kalbi duygularımla kutluyorum. Unutulmamalıdır ki, her zaman varlıklarıyla hayatın her alanında fedakarlığı, üretkenliği ve duyarlılığı temsil eden kadınlarımız, huzurlu, mutlu ve sağlıklı toplumların teminatıdır” dedi.

Kadınların sosyal, kültürel ve ekonomik hayata daha fazla katma değer katmaları için farklı alanlarda hizmet ürettiklerini sözlerine ekleyen Başkan Çınar, “ Ülkemize hizmetleriyle değer katan, tüm kadınlarımıza örnek olacak başarılarıyla adından söz ettiren, genç nesillere ışık tutan, geleceğimize yönelik tehditler karşısında dimdik duran, cesur ve öz güveni yüksek kadınlarımız geleceğe yürüyüşümüz de en önemli güvencemizdir. Toplumun temeli aile, ailenin temeli ise hiç şüphe yok ki kadınlarımızdır. Yeşilyurt Belediyesi olarak kadınlarımıza her zaman pozitif ayrımcılık yaparak onların sosyal hayata katılım oranlarını artıracak hizmetlere ve projelere ayrıcalık tanıyoruz. İlçemizin farklı bölgelerindeki eğitim mekanlarımızda açtığımız meslek edindirme kurslarımızın yanı sıra çalışmalarına destek verdiğimiz kadın kooperatiflerimizle kadınlarımızın sosyal, kültürel ve ekonomik hayatta daha fazla söz sahibi olmaları için destek verdik. Bir toplumda kadın huzurlu ve mutluysa o toplum her alanda gelişir ve ilerleme kat eder. Kadınlar medeniyetin aydınlık yüzleri olduğu gibi özelde ailenin, genelde ise toplumun temelini oluşturmaktadırlar. Bizi biz yapan değerli kadınlarımız tarih boyunca da ilerleme ve gelişmemizde her zaman kilit noktalarda yer almışlardır. Bizlerde kadınlarımızın emeği, gayreti ve çabasıyla daha güzel yarınlara el birliğiyle ulaşacağız. Yeşilyurt'umuz hızla büyüyüp geliştiği için bu gelişim sürecini toplumun tüm kesimleri olduğu gibi kadınlarımızla birlikte yürütmekteyiz. Kadınlarımız bizim başımızın tacıdır, gözbebeğimiz ve her şeyimizdir, onların rahat ve huzurlu ortamlarda hayatlarını sürdürmeleri için elimizden geleni yapıyoruz. Çavuşoğlu mahallemizi ziyaretimizde bizleri samimiyetle ve güler yüzle ağırlayan, hoş sohbetlerini esirgemeyen tüm mahalle sakinlerimize, kadınlarımıza ve çocuklarımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya ile AK Parti Yeşilyurt Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi'de yaptıkları konuşmalarda mahalle sakinleriyle bir araya gelmekten mutlu olduklarını ifade edip, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü tebrik ettiler.