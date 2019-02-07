Yeşilyurt'ta karla mücadele

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Malatya'yı gece yarısından itibaren etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle Yeşilyurt'ta ulaşımın aksamaması ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşler Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kar temizleme çalışmaları kapsamında ilçenin dört bir tarafında ki ana arterler başta olmak üzere cadde ve sokakları iş makineleri yardımıyla temizlerken, yayaların kullandığı kaldırımlarda da küreklerle temizlik çalışmaları yapıyor.

Yeşilyurt'un dış mahallelerle olan bağlantı yollarının ulaşıma açık tutulması içinde seferber olan ekipler, bu yollarda da kar küreme çalışmaları yaparak, ihtiyaç duyulan yerlerde de tuzlama ve kumlama çalışmaları gerçekleştiriyor.

Yeşilyurt'un tüm yaşam alanlarında her hangi bir olumsuzluk yaşanmaması için gerekli önlemleri aldıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Kar, Cenab-ı Allah'ın bir lütfu, nimeti ve güzelliğidir. Kar, tarımsal alanlarımızın daha verimli olmasını sağlayan en güzel yağış olmakla birlikte barajlarımızı ve göletlerimizdeki doluluk oranının artmasına vesile olmaktadır. Yüce Rabbimize bu nimetinden dolayı ne kadar hamd etsek azdır. Hemşehrilerimizin yağın karın sadece güzellikleriyle karşı karşıya kalmaları, güzel vakit geçirmeleri ve kart topu oynayarak bu güzelliği hep birlikte paylaşmaları adına ilçemizin dört bir tarafında 24 saat boyunca kesintisiz hizmet sunuyoruz. Yılın her mevsimi bir başka güzelliği ortaya çıkan Yeşilyurt'umuzun kar yağışıyla birlikte eşsiz bir manzaraya sahip olduğuna bir kez daha şahit oluyoruz. Belediye olarak kar yağışının herhangi bir olumsuzluğa sebebiyet vermemesi ve bu doğal güzelliğin sadece kartpostallık görüntülerle güzel anılar bırakması için çalışıyoruz. Gece yarısından itibaren başlayan kar yağışıyla birlikte öncelikle kırsal mahallelerimiz başta olmak üzere merkezdeki cadde ve sokaklarda ulaşımın aksamaması, vatandaşlarımızın her hangi bir mağduriyet yaşamaması adına ekiplerimiz kar temizleme çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürmektedir. Özellikle eğitim kurumları, ibadethaneler, kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda meydana gelen buzlanmalara karşı da tuzlama çalışmaları yapılmaktadır” şeklinde konuştu.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden gelen veriler ışığında kar temizleme çalışmalarını yaygınlaştırdıklarını sözlerine ekleyen Çınar, “İlçemizin özellikle yüksek kesimleri ve kırsal bölgelerimiz kar yağışı daha fazla görülmektedir, bizlerde öncelikli bu bölgelerimiz olmak üzere tüm cadde ve sokaklarda çalışıyoruz. Kendi içimizde yaptığımız koordinasyon toplantısında görevlendirilen ekiplerimiz gece yarısından itibaren genel bir temizlik çalışması başlatmıştır. İlçemizdeki ana arterlerin kapanmaması, vatandaşlarımızın kar sebebiyle mağduriyetlerinin oluşmaması, ulaşımda her hangi bir problem oluşmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarına ara vermeden devam eden ekiplerimiz meteoroloji verilerini takip ederek karın yağma saatlerinde fazladan mesai yaparak çalışma alanlarını genişletmektedir. Çalışmaları takip ederek vatandaşlarımızın istek ve talepleri doğrultusunda organize olarak sorunları en kısa sürede çözüyoruz. Ekiplerimiz önceden yapılan planlama doğrultusunda; cadde ve sokaklarımızda kar küreme, tuzlama ve buzlanmayı önlemek için kar eritici solüsyon serperek yol ve kaldırımlarımızı vatandaşlarımızın rahat kullanacağı duruma getirmektedir. Ben bu bağlamda gecenin ilerleyen saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı sonrası kar temizleme ve tuzlama çalışma yapan personellerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Başkan Çınar, vatandaşların kar yağışından sonra oluşabilecek sıkıntıları belediyenin resmi internet sitesinde faaliyete geçen ‘Çek-Gönder' uygulaması başta olmak üzere 444 8 910 nolu Çağrı Merkezi ile 0532 100 8 910 nolu Whatsapp hattına bildirmelerini istedi.