Yeşilyurt'ta kent estetiğine değer katacak hizmetlere öncelik

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, kent estetiğine değer katacak hizmetlere öncelik verdiklerini belirterek, "Çağdaş, modern ve yaşam standardı yüksek bir Yeşilyurt'u gelecek kuşaklara emanet etmek adına sürdürdüğümüz yatırımlarla 82 mahallemizin tamamının yaşam düzeyini her geçen gün daha iyi bir seviyeye çıkartıyoruz" dedi.

Yeşilyurt'un cazibesini artıracak yatırımlara aralıksız devam eden Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, hızlı ve kaliteli çalışmalarla mahalleleri çağdaş bir kent görünüme kavuşturuyor. İlçenin dört bir tarafında gerçekleşen yatırımları sık sık yerinde denetleyerek hizmetlerin aksamadan devam etmesine büyük bir hassasiyet gösteren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aktardı. Çınar, Yeşilyurt'taki hızlı yapılaşma ve dönüşüm süreci içerisinde gündelik yaşam ile sıkı bir bağ içerisinde olan mevcut yapıya ait karakteristik anlayışı akılcı yaklaşımlar, doğru adımlar ve kararlı bir duruşla modernize ettiklerini söyledi.

Yeşilyurt'u doğru bir şehirleşme metoduyla gelecek nesillere emanet etmek için kalıcı ve nitelik seviyesi güçlü alt ve üst yapı yatırımlara öncelik tanıdıklarını vurgulayan Çınar, alt ve üst yapı yatırımların haricinde yeni sosyal yaşam alanları, spor tesisleri, aydınlatmalar, çevre düzenleme, çiçek ekimleri, peyzaj yenileme gibi hizmetleriyle bütün cadde, sokak ve yolların estetik yapısını daha güzel bir görüntüye kavuşturduklarını ifade etti.

Başkan Çınar, Yeşilyurt'ta yaşamanın farklı ve ayrıcalıklı olduğunu hissettiren tüm yatırımların belirli bir plan ve program dahilinde hayata geçtiğini belirterek, ilçenin her bölgesindeki eksikleri kalıcı çözümlerle giderip 7'den 70'e tüm vatandaşların sağlıklı, huzurlu, güzel ve modern alanlarda bir hayat sürmesini sağladıklarına dikkat çekti.

Yeşilyurt'un Malatya'nın en büyük ilçesi olması nedeniyle omuzlarındaki yük ve sorumluluğu bilerek çalıştıklarını bildiren Çınar, “Doğru planlama ve şehircilik esaslarına uygun olarak yaptığımız yatırımlarla Yeşilyurt'un en ücra noktasına kadar modern yaşam olanaklarını ulaştırmaktayız. Bizim önceliğimiz vatandaşlarımızın yaşadıkları mahalle, cadde ve sokaklarda mutlu ve huzurlu olmasıdır. Yeşilyurt Belediyesi olarak tüm mahallelerimizdeki fiziki şartları düzeltip, yaşam düzeyini yükseltmek adına çaba sarf ediyoruz. Fen İşleri Müdürlüğümüzün çatısı altında devam eden hizmetler kapsamında geride bıraktığımız iki yıllık dönemde 30,5 kilometre kadastro ve imar yolu açarken, 67 bin 210 ton sıcak asfalt serimi, 176 kilometre sathi kaplama, 311 bin 351 ton stabilize malzeme serimi, 119 bin 613 metrekare kilit taşı döşeme, 16 bin 698 metreküp taş duvar ve bin 180 metreküp perde duvar imalatını ilçemize kazandırdık. Yeşilyurt'umuzun hem bugününe hem de geleceğine yönelik güzel eserler kazandırmak için ekibimizle birlikte var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Sokaklarımızın daha fazla güzelleşmesi, vatandaşlarımızın huzurlu, sağlıklı ve temiz alanlarda hayatını sürdürmesi için imkanlarımızı seferber ettik” diye konuştu.