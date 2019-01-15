Yeşilyurt'ta kentsel dönüşüm projesi

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Vizyonel projelerle donatılmış, yaşam standardı yüksek, her yönüyle modern Yeşilyurt'u gelecek nesillere bırakmak adına ilçemizin her noktasında değişim ve yenileme hizmetlerimize ağırlık veriyoruz” dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Yıldızhan Sokağında devam eden Kentsel Gelişim ve Dönüşüm Projesi kapsamında tahliyesi gerçekleştirilen binanın yıkım çalışmalarını yerinde takip etti.

Mahalle sakinleriyle tek tek tokalaşarak sohbet eden Çınar, Yeşiltepe'ye bugüne kadar kazandırılan yatırımlar ve bundan sonra yapılacak hizmetler hakkında detaylı bilgiler paylaştı.

Mahalleye yapılan hizmetlerden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a teşekkürlerini sunan Hoca Ahmet Yesevi Mahalle Muhtarı Orhan Ünalır, “ Öncelikle 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak mahalli idareler seçiminde AK Partiden adaylığı açıklanan başkanımıza hayırlı ve uğurlu olsun dileklerimi paylaşıyorum. Çalışkanlığı ve mahallemize yaptığı hizmetlerden dolayı her daim takdir ettiğimiz başkanımız her zaman olduğu gibi yine bizimle birlikte ve burada yapılan çalışmaları yerinde takip ediyor. Kentsel Gelişim ve Dönüşüm projesi kapsamında mahallemizdeki binaların yıkımını gerçekleştiriyoruz. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

Yeşilyurt'un geleceğine kalıcı eserler bırakmak için çaba sarf ettiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise, “Afet evlerimizin bulunduğu bölgeyi daha önceden kentsel dönüşüm alanı olarak ilanı edip, çalışmalara başlamıştık. Kentsel Gelişim ve Dönüşüm Projesi kapsamında TOKİ ile yaptığımız protokol gereği inşaatlarımız hızla yükselmektedir. Buradaki çalışmalar yüzde 51 seviyesine geldiği anda TOKİ tarafından belirlenen yerlerin satışları gerçekleşecektir. Tabii ki bizimde taahhüdümüz gereği yapılaşma ve iskan imkanı bulunmayan binaların yıkımını belli bir plan ve program dahilinde sürdürmekteyiz. Yıkım işlemlerini burada oturan vatandaşlarımızla gerekli anlaşmalar yapıldıktan sonra gerçekleştiriyoruz. Kentsel dönüşümle birlikte bu bölgemizde yaşam kalitesi de daha iyi bir seviyeye ulaşacaktır.” diye konuştu.

Yeşilyurt'ta 5 yıllık süreçte 247 bina yıkımını gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Çınar, “Bizim tek gayemiz var o da, Yeşilyurt'u yeni yatırımlar ve hizmetlerle daha fazla büyütmek, yaşam standardını yükseltmek ve huzur ve güven içerisinde yaşanacak alanları halkımızın hizmetine sunmaktır. Göreve geldiğimiz günden itibaren şeffaf, katılımcı, çözüm odaklı, tüm kesimlerin görüşlerini alarak Yeşilyurtumuza hizmet ediyoruz. Farklılık oluşturacak, dikkat çekici ve ilçemizin sosyal yaşam seviyesini yükseltecek projelerimizi halkımızla buluşturmanın gururunu yaşıyoruz. Mahallelerimizin kemikleşen sorunlarını planlı ve programlı çalışmalarımızla kalıcı çözümlerle gideriyoruz. Yeşiltepe bölgemizin gelişimi ve yaşam standardının yükselmesine ise ayrı bir önem vermekteyiz. Son yıllarda ciddi değişiklikler ve yeniliklere kavuşan bu bölgemizdeki yaşam kalitesinin her geçen yükselmesi hepimizi mutlu etmektedir. Muhtarlar evleri, gençlik merkezleri, sosyal yaşam alanları, spor sahaları ve tesisleriyle buradaki değişim artık çok net görülmektedir, ancak standardı daha iyi bir noktaya çıkarmamız gerektiğinin farkındayız. Yeşiltepe'yi kaliteli ve nitelikli yaşam alanları ve yapılaşmayla cazibesini artırıp, daha fazla ön plana çıkmasını sağlayacak hizmetlerimize ağırlık veriyoruz, burayı daha fazla geliştirip büyüteceğiz. Burada ikamet eden hemşehrilerimizin hak ettikleri güzel yaşam koşullarına ve imkanlara kavuşmaları adına elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Kentsel Gelişim ve Dönüşüm Projesi kapsamında buradaki evlerimizi yenileyip, yaşam kalitesinin daha iyi bir seviyeye ulaşmasını sağlayacağız. Biz ne yapıyorsak vatandaşlarımızın refahı ve rahatlığı için yapıyoruz, bu doğrultuda çalışıyoruz. Yeşiltepe'de hayata geçen yenileme ve değişim hizmetlerinde emeği geçen başkan yardımcılarımıza, birim müdürlerimize ve personellerimize teşekkür ederken, çalışmalarımızı kolaylaştırmak adına elinden gelen gayreti gösteren mahalle muhtarımıza özverisi ve gayretinden dolayı ayrıca şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.